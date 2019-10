EPM afirma que video que circula sobre Hidroituango no es actual

“Lo que se observa en el video no es un túnel, fue una galería de construcción. Esa zona del proyecto luce diferente, sin plásticos y está recubierta de concreto hidráulico”, informó EPM.

Al consultar a EPM por la actualidad y veracidad de las imágenes, la empresa respondió que estas son antiguas y que no corresponden al momento actual del proyecto hidroeléctrico .

La empresa señaló que todas las galerías del megaproyecto ya tienen solera (piso) y esta no, por lo que se “evidencia que no es actual”. Añadió que desde el centro de monitoreo técnico de Hidroituango no se reportan indicadores anormales de estabilidad del proyecto.

Siete meses después de cerrar la segunda compuerta de captación y de cortar 271 días de flujo de agua por la casa de máquinas, la inspección de los daños en las estructuras subterráneas de Hidroituango avanza en 80 %.

Hasta ahora se han encontrado afectaciones en un 20 % del complejo de transformadores, almenaras y túneles adyacentes. EPM espera finalizar la exploración en diciembre para dimensionar de forma total los daños y poder arrancar en firme la reparación.

El espacio que falta por evaluar corresponde a galerías que están llenas de material. Este se debe remover para luego determinar el estado estructural de esas galerías.