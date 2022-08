La situación en este municipio, ubicado a 104,8 kilómetros de Medellín (2 horas y 10 minutos de viaje por carretera), se generó luego de que el hombre pidiera la atención médica, pero no presentara el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat), por lo que el personal optó por cobrarle los procedimientos de manera particular.

Posterior al ataque, el agresor escapó del lugar sin pagar por los procedimientos realizados, los cuales no fueron especificados. Hasta el momento no se encuentra detenido y se espera que en las próximas horas se interponga la acción legal correspondiente para que esta persona responda por los daños, cuya cuantía no se estableció.