La Gobernación de Antioquia y las autoridades de seguridad del departamento presentaron este martes el balance en materia de homicidios del primer semestre de 2021, periodo en el cual se presentó un incremento del 13.1 % de este delito en comparación con el mismo semestre de 2020.

De acuerdo con el gobernador (e) Luis Fernando Suárez, en el departamento se registraron 146 homicidios más durante los primeros seis meses del año en curso. “Las cifras, tengo que reconocerlo, no son favorables, no son buenas. No estamos cumpliendo la meta establecida para este año”, señaló el mandatario departamental.

Indicó, además, que de las nueve subregiones, siete presentaron incrementos de este flagelo: Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste...