Sobre los errores en los alimentos entregados a los pacientes, la auditoría enumeró 21 casos graves, de los que se desprendieron al menos tres en los que la vida de pacientes estuvo en grave riesgo.

“Se observa que hay 3 eventos adversos que ocasionaron daño, los cuales requirieron manejo médico, se presentan dos eventos adversos moderados relacionados con hipoglicemias en pacientes diabéticos, una de ellas es una gestante y la otra relacionada con alergia alimentaria”, alerta el informe.

En otro apartado, en el que se relatan los testimonios del personal médico, se lee la declaración de una médica pediátrica y una enfermera jefe que señalan haber encontrado una astilla de plástico en una compota, estar preocupadas por el bajo contenido de proteína de los desayunos y, sobre todo, no entender por qué la empresa no contesta sus reclamos.

“La enfermera jefe del servicio conjuntamente con la médica pediatra informan incumplimiento de horarios, comidas frías, poca variedad, inadecuada presentación. En ocasiones no traen el desayuno en carro termo, se presentó compota con astilla de plástico, desayuno bajo en proteína, con mucho carbohidrato, en ocasiones no cumplen situaciones de deseo de los niños, no cumplen con lo ordenado”, dice el documento.

“El 6 de mayo dejaron 9 niños sin comida, no contestan y no contestan el teléfono, cambian mucho el personal de operarias, dan dieta normal a un niño con dieta especial, muchas dificultades con pacientes diabéticos y a los niños con diálisis no les traen desayuno de manera oportuna”, se lee.

Tal como lo ha venido registrando EL COLOMBIANO desde junio del año pasado, las suspicacias por ese contrato de alimentación arrancaron desde octubre de 2020, cuando el Hospital General lanzó un proceso de contratación bajo la modalidad de convocatoria privada y bajó varios requisitos que se aplicaban previamente.

Por ejemplo, mientras antes se exigía que la experiencia contractual de los postulados debía sumar el 60% del valor de la convocatoria, ese porcentaje se disminuyó a un 40% en 2020.