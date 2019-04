Ideas de expertos para mejorar la calidad del aire ¿son posibles?

Alejandro Echeverri, director del instituto Urbam de la universidad Eafit

“Hay que hacer que le cueste al usuario del vehículo particular usar su carro en las zonas más congestionadas. Cuando vivía en Barcelona el parqueo público era muy caro en el centro y en las zonas con mayor congestión. Le sale a uno más barato irse en transporte público. Eso sirve para cambiar la costumbre, regular las tecnologías contaminantes y el uso intensivo del carro. Pero no funciona si la ciudad no civiliza las calles, no promueve el transporte público y facilita una red más amable y segura”.

Carmen Elena Zapata, directora del Laboratorio Calaire

“Otra forma es poner peajes urbanos como en Londres. Con un chip que le cobren a uno el peaje en las zonas de alta contaminación no solo en el centro sino en El Poblado y otros destinos de alta demanda”.

Eugenio Prieto, director Área Metropolitana del Valle de Aburrá

“Estoy completamente de acuerdo con todo esto. Cobros por congestión, peajes urbanos que frenan la entrada de vehículos individuales al centro y que la gente tome más bien el transporte público. Ese tipo de restricciones van a terminar por darse. Y lo van a determinar las zonas de aire protegido”.

Transporte público gratis para menores de 11 años de edad