gregorio henríquez

antropólogo y escritor

ANÁLISIS

Ha sido un ideario de unión, pero debe abrirse

La antioqueñidad se entiende como la unión en torno a un imaginario, a una historia común, que es el elemento más relevante que ha llevado a que la región se hubiera sobrepuesto a momentos muy difíciles. En la época del narcotráfico, con todo en contra, sacó adelante obras como el metro. El proyecto viene afianzándose desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando éramos los Estados Unidos de Colombia. En Antioquia, uno de sus gobernadores fue Pedro Justo Berrío, que planteó ideales alrededor de la familia, el trabajo honesto, la formación de los individuos y eso generó que Antioquia buscara elementos en común a la hora de sacar proyectos, de plantear asuntos políticos, económicos y sociales. Y esos valores se volvieron casi un dogma dentro del ser antioqueño. ¿Y qué es ser antioqueño? Entra ese elemento conservador, tradicionalista frente a reformas, innovaciones. Puede recibir tecnología, innovación, pero en esencia sigue manejando esa estructura vertical, que se refleja en que solo ha habido una gobernadora, Helena Herrán, que fue nombrada, pero por elección popular no se ha dado y Medellín tampoco ha tenido una alcaldesa. Las montañas, por ejemplo, no fueron solo barrera geográfica, se convirtieron en una barrera cultural. Estuvimos mucho tiempo aislados del país, luego llegaron el ferrocarril y la navegación por el Magdalena, que sirvieron para tener conexión, pero la mentalidad estaba constituida. Antioquia es proteccionista, cerrada al extraño y se puede entender como xenofobia, pero en realidad es un vínculo con lo propio. Como todo sistema de pensamiento tiene cosas buenas, como el emprendimiento, el empresariado, pero se ha perdido protagonismo. En el café ya los mejores están en Cauca, Huila. Hay etnocentrismo y no es bueno ser cerrados, hay que entrar en un diálogo con Colombia, abrirse a otras sociedades.