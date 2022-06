Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación evidenció en medio de la investigación que entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado dicho predio por $19.123 millones, pese a que este estaba avaluado en más de $34.933 millones.

“La Fiscalía determinó que durante este proceso se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitiendo que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, se lee en el informe del ente acusador.

Asimismo, la investigación evidenció que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez habría omitido, de manera arbitraria, un avalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y habría solicitado otro, que era, presumiblemente, más conveniente a los intereses de los compradores. Por este hecho, la mujer también deberá responder por el presunto delito de prevaricato por acción.

Tras conocerse este hecho en su momento, la auditoría de la Contraloría determinó que el avalúo que soportó en 2015 la compra no siguió “las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de avalúos”. Siendo así, no podía ser el referente de la transacción. Por ello, para el organismo de control, los responsables del presunto daño fiscal carecieron de sentido común para proteger el patrimonio público, porque no vieron esas inconsistencias.