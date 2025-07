Curiosamente, la idea de un golpe de Estado contra Gustavo Petro por parte de Leyva ya había estado sobre la mesa, el propio jefe de Estado lo denunció. Esto dijo en medio de un discurso en medio de la Plaza de Armas, en Bogotá: “La culpa no la tiene el viejo. Lo que salió hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot, no es de colombianos, aunque haya colombianos, y, por tanto, es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía de Colombia y a la libertad de los colombianos”.

Sus palabras llegaron luego de una larga carta del excanciller, en la que insistía en los supuestos problemas de drogadicción del presidente y le pedía que diera un paso al costado del poder. El presidente calificó aquellas acusaciones como “mentiras de un viejo loco”, y, por medio de X, publicó el video de su discurso con la descripción: “Díaz Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”.

Mario Díaz Balart es un representante republicano que ha sido crítico del Gobierno colombiano, y sobre todo del mandatario. Sus roces se presentaron en medio de tensiones políticas acerca del manejo de la lucha contra las drogas. En su momento, Balart rechazó las acusaciones de Petro, pero, su nombre ha vuelto a estar en la conversación luego de que Leyva mencionara a posibles simpatizantes golpistas en Estados Unidos.