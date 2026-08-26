Solidaridad sin fronteras: Antioquia movilizó bomberos especializados para combatir incendios en Tolima

Cerca de 30 bomberos especializados de Antioquia partieron hacia Tolima para ayudar a controlar los incendios forestales que tienen bajo emergencia en ese departamento.

El desplazamiento de ese personal se dio después de que la Gobernación activó el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

"Los Antioqueños somos solidarios: este grupo de valerosos bomberos de Necoclí, San Pedro de Urabá, Segovia, Remedios y de la Brigada Forestal del Oriente, está en el Tolima apoyando las labores para controlar los incendios forestales. Gobernadora Adriana Matiz, usted y los Tolimenses cuentan con nosotros", apuntó el gobernador Andrés Julián Rendón.

Le recomendamos leer: Colombia todavía lucha contra incendios: hay llamas activas en 11 municipios y van dos capturados

Los paisas “apagafuegos” fueron organizados en dos grupos tácticos y desplegados en puntos estratégicos para fortalecer las labores operativas de las autoridades de esa zona del centro oriente del país.

De esta manera, los socorristas provenientes de la subregión del Oriente antioqueño se destacaron en el municipio de El Espinal, mientras que el grupo conformado por personal del Bajo Cauca y Urabá desarrolla sus operaciones en Venadillo, apoyando directamente las acciones para controlar y extinguir los incendios forestales activos.

En la mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó a través de su cuenta de X que, según el más reciente informe de la Dirección Nacional de Bomberos, en Tolima había activos focos de incendio en 11 municipios y que por lo menos dos personas fueron capturadas por su presunta responsabilidad en el inicio de las llamas.

Las localidades que permanecen bajo el asedio del fuego son Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar.

También precisó que la emergencia se intensificó especialmente durante la noche del martes en San Luis y Coello, donde las labores de control se extendieron hasta las 4:30 de la madrugada para proteger viviendas y torres de energía en la zona.

El combate a las llamas se avanza en tierra con la participación coordinada de Bomberos, la Defensa Civil, el Ejército, la Policía Nacional y las comunidades de las zonas afectadas.

El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que mantiene el monitoreo de los incendios forestales en el país, indicó que, con corte a las 9:30 am de este 26 de agosto, había en total 18 incendios activos en cuatro departamentos y solo dos incendios ya controlados.

También le sugerimos ver: Hay 304 focos de incendio en 30 municipios: Tolima está al límite

Las conflagraciones se concentran principalmente en el Tolima, con 10 focos, seguido de Nariño, con 5; Cundinamarca, con 2, y Valle del Cauca, con 1.