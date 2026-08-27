Cayó alias Urías Perdomo, mano derecha de Calarcá y gestor de paz en gobierno Petro

Una ofensiva militar ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en Guaviare dio con la muerte de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de Urías Perdomo, quien era considerado mano derecha de alias Calarcá y quedó libre tras ser capturado en el 2024.

Agudelo Salazar se desempeñaba dentro de las disidencias Estado Mayor de Bloques y Frentes como el el cabecilla principal de la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y formaba parte del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Su caída se dio en la Operación Amón, que se efectuó en la madrugada de este jueves, 27 de agosto. Este despliegue se ejecutó en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare y se desarrolló de forma conjunta entre Fuerzas Militares y la Policía además de Fuerza Aérea Colombiana. Primero se hizo un bombardeo estratégico de precisión y luego hubo una incursión terrestre de comandos armados para asegurar el campamento ilegal.

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El operativo arrojó la muerte de aproximadamente 11 militantes de las disidencias, la captura de dos personas y el decomiso de un importante arsenal de guerra consistente en 11 fusiles, 5 ametralladoras y abundante material de intendencia.