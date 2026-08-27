¿Para qué están aprobados Wegovy, Ozempic y Mounjaro en Colombia según el Invima?

El auge de las inyecciones para adelgazar dejó de ser una conversación exclusivamente médica para convertirse en un fenómeno de gran alcance. Videos en TikTok, recomendaciones de influencers y promesas de resultados rápidos han disparado el interés por los llamados “péptidos” y medicamentos utilizados para el control del peso. Sin embargo, en medio de esta tendencia se ha creado una confusión entre los medicamentos que cuentan con respaldo científico y registro sanitario y los productos que se comercializan de manera informal. Para entender la magnitud del fenómeno, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) ha advertido sobre los riesgos asociados con el uso de sustancias sin respaldo sanitario. En entrevista con EL COLOMBIANO, José Luis Torres Grajales, médico internista, endocrinólogo y presidente de la organización, explicó el panorama de estos medicamentos en Colombia y llamó la atención sobre la comercialización de productos sin registro Invima a través de redes sociales.

José Luis Torres Grajales, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. FOTO: Suministrada.

¿Qué medicamentos están autorizados para bajar de peso en Colombia según el Invima??

Uno de los principales vacíos de información entre los consumidores es diferenciar entre los medicamentos que cuentan con registro sanitario y los productos que se comercializan de manera informal. En Colombia, el Invima es la autoridad encargada de evaluar y vigilar los medicamentos que pueden ser comercializados en el país. Lea aquí: ¿Le ofrecieron adelgazar con péptidos? Estas son las alertas que debe conocer En el caso de la semaglutida, el médico José Luis Torres Grajales explicó que existen medicamentos con registro sanitario para diferentes indicaciones. Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, cuenta con aprobación para el manejo de pacientes con diabetes, mientras que Wegovy corresponde a una presentación de semaglutida aprobada para obesidad y sobrepeso. “Para la población diabética tenemos semaglutida, que es el Ozempic. Este primer semestre ya salió semaglutida con la aprobación para obesidad y sobrepeso en una presentación comercial que se llama Wegovy”.

Wegovy, medicamento a base de semaglutida aprobado en Colombia para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, bajo indicación y seguimiento médico. FOTO: AFP.

En cuanto a la tirzepatida, el especialista señaló que en Colombia cuenta con registro Invima para diabetes y explicó que se trata de un medicamento que actúa sobre dos receptores diferentes. “Tenemos también otro medicamento que en este momento en Colombia tiene registro Invima para diabetes. Inclusive, es un péptido que es un coagonista, o sea, son dos péptidos en una sola presentación que actúan en dos receptores diferentes”. Se trata de la tirzepatida, comercializada como Mounjaro. Durante la entrevista, Torres Grajales manifestó que esperaba que su aprobación para obesidad se produjera posteriormente.

El auge de los péptidos y el mercado informal

Aunque el auge actual de estos productos se ha intensificado por el interés en la pérdida de peso, Torres Grajales explicó que el desarrollo de los péptidos no es reciente y que varios de estos medicamentos surgieron inicialmente a partir de investigaciones orientadas al tratamiento de la diabetes. Más aquí: Péptidos para bajar de peso: ¿sí, no y por qué? Esto dice la ciencia Según el médico, los estudios posteriores permitieron identificar otros efectos relacionados con la composición corporal, la distribución de la grasa y la reducción del peso. El problema apareció cuando la alta demanda mundial superó la capacidad de producción de algunos laboratorios y comenzaron a surgir alternativas de procedencia incierta. “Las casas farmacéuticas se quedaron muy cortas en lo que era la parte de producción por la gran demanda que se estaba teniendo con respecto a este tipo de sustancias”, explicó.

En ese contexto, agregó, comenzaron a aparecer productos comercializados como alternativas a los medicamentos de origen farmacéutico. “Ahí es el problema que tenemos hoy. (...) Las redes sociales, a través de toda esta parte de obesidad solamente como algo cosmético, se llaman péptidos, pero de ahí no sabemos de dónde los sacan, cuál es la robustez y efectos en la salud de los pacientes a mediano o a largo plazo”. El especialista también cuestionó el interés económico que puede existir detrás de la comercialización de estos productos. “Los péptidos que están vendiendo, los péptidos ilegales, son muy costosos. Inclusive estamos viendo médicos que los están prescribiendo sin ningún tipo de argumento de seguridad para que esto ocurra, y eso de por sí puede tener un beneficio monetario al prescriptor”.

¿Qué criterios médicos determinan si un paciente es apto para el uso de medicamentos contra la obesidad?

El uso de medicamentos para tratar la obesidad no debería partir únicamente del deseo de perder peso. De acuerdo con el endocrinólogo José Luis Torres Grajales, antes de formularlos es necesario valorar las condiciones particulares del paciente, su composición corporal y las enfermedades asociadas, pues estos tratamientos no están indicados para todas las personas. Lea más: Los cerebros detrás de Ozempic, el fármaco que revoluciona el tratamiento contra la obesidad El especialista explicó que uno de los primeros aspectos que debe analizarse es la cantidad y distribución de la grasa corporal. La obesidad debe entenderse como una enfermedad que puede comprometer diferentes sistemas del organismo y no simplemente como algo estético. Por ello, la valoración médica debe ir más allá del peso y determinar qué pacientes pueden obtener un beneficio real del tratamiento. “Hay pacientes que pueden beneficiarse de ellos, pero que no son para todos”. Además de establecer si existe una indicación para el tratamiento farmacológico, el seguimiento debe tener en cuenta la composición corporal. Una pérdida rápida de peso no necesariamente significa que el paciente esté perdiendo únicamente grasa; también puede producirse una reducción de la masa muscular, especialmente cuando no existe un adecuado acompañamiento nutricional y de actividad física.

La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que requiere una valoración integral y no debe abordarse únicamente como un problema estético. FOTO: GETTY.

Torres Grajales destacó que el músculo cumple funciones importantes en el organismo y que su pérdida puede tener consecuencias que van más allá de la apariencia física. Por ello, considera necesario que los pacientes reciban orientación para conservar la mayor cantidad posible de masa muscular mientras reducen la grasa corporal. “El músculo es un órgano endocrino. Cuando lo empiezas a perder, va a tener consecuencias, no solamente en la parte metabólica, sino que aumenta el riesgo de complicaciones, de enfermedades y de mortalidad de los pacientes más adelante”.

Redes sociales, desinformación y responsabilidad médica

El especialista también señaló que las redes sociales se han convertido en un escenario clave para la difusión de información sobre tratamientos contra la obesidad, pero advirtió que allí también proliferan contenidos de personas sin formación médica que pueden generar confusión entre los pacientes. Por eso, consideró necesario que los profesionales de la salud tengan una participación más activa en estos espacios y ocupen ese lugar con información basada en evidencia. “Hay muchos influencers hoy en día que se creen médicos. Y el problema es que tenemos muy poquitos médicos que se dan influencia. Entonces, en este segundo punto es donde tenemos que trabajar más: más médicos que se hagan influencia, más médicos que se tomen la información de las redes sociales, porque eso es lo que necesitan nuestros pacientes”.

Esta preocupación cobra especial relevancia frente a la facilidad con la que actualmente pueden promocionarse y comercializarse productos para perder peso a través de redes sociales y plataformas digitales.

¿Qué consecuencias pueden enfrentar quienes comercializan o prescriben estos productos?

Al ser consultado por las consecuencias para quienes suministran medicamentos sin registro Invima, el endocrinólogo aclaró que la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo no tiene competencia para establecer sanciones y que son las autoridades y organismos reguladores los encargados de determinar las medidas que correspondan en cada caso. Sin embargo, advirtió sobre la responsabilidad que puede recaer sobre quienes comercializan o prescriben sustancias que no cuentan con el respaldo sanitario requerido. “Una persona que esté mandando un medicamento que no tenga registro Invima (...) tiene que tener claro que está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas y tiene que someterse a todas las consecuencias desde el punto de vista médico-legal que esto puede implicar”.

Al preguntarle específicamente si un médico podría perder su licencia por este tipo de conducta, Torres Grajales respondió que esa es una posibilidad, siempre que se trate de un profesional médico y el caso así lo determine.

¿Por qué las personas buscan bajar de peso rápidamente?

El endocrinólogo considera que la búsqueda de resultados rápidos está relacionada, entre otros factores, con la presión social, la comparación con otras personas y el desconocimiento sobre la obesidad como enfermedad. A su juicio, esto puede llevar a que algunas personas caer en soluciones inmediatas sin tener en cuenta las características particulares de su condición. “La obesidad no es algo solamente estético, sino que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad multifactorial y que hay muchos puntos fuera de la percepción del peso que se deben contemplar dentro de la valoración de estos pacientes”. Torres Grajales también señaló que el tratamiento no termina cuando se consigue perder peso. Uno de los principales desafíos es mantener los resultados y evitar la recuperación de kilos, un proceso en el que pueden intervenir distintos factores y no necesariamente la suspensión del medicamento por sí sola.

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