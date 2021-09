Laura Marcela Suescún Gómez, madre de dos hijos y perteneciente a la etnia embera eyabidá de Mutatá, no sabe cómo describir las emociones que siente a pocos días de tomar un vuelo que la llevará a Francia acompañada de otras dos indígenas de su comunidad con una misión: aprender los secretos de cómo producir chocolate.

Aunque tiene claro que el país europeo está muy lejos de su resguardo, aún no le han dicho que la distancia es de 8.571 kilómetros desde Colombia, algo que no la asusta porque, dice, ya ha salido de Mutatá y no solo a Medellín sino a destinos también lejanos.

“Ya he estado en Perú y en Bolivia y sabemos muy bien a lo que vamos”, dice para dejar claro que por ser indígena el mundo no le es ajeno, así sea bien ancho y extenso.

Ella...