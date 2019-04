Industria 4.0 abrirá el martes su sede en Medellín

María Fernanda Galeano

Secretaria Desarrollo Económico

Los retos que tiene Medellín con la apertura del Centro para la Cuarta Revolución Industrial son muchos. Ser la sede es una gran oportunidad que tiene la ciudad para liderar una red mundial, pues es la quinta urbe que tiene la posibilidad de entrar a dirigir directamente estos procesos, en los que no solo se trabajará en beneficio de los proyectos locales sino también de toda la región de América Latina. Esto permitirá poner en marcha estrategias de transformación social y económica para las empresas, los gobiernos y los ciudadanos, con el fin de intercambiar, cocrear y aportar en diferentes aprendizajes y construcciones de políticas públicas para la implementación de nuevas tecnologías. Para el caso específico de Medellín trabajaremos en tres líneas: inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas, pero vamos a estar conectados con los otros centros para la consolidación de dichos programas. Al tener esas tres tecnologías priorizadas, de común acuerdo con el Foro Económico y con el Gobierno Nacional como socios de este proyecto, buscaremos cómo lograr una correcta apropiación responsable y ética de estas tecnologías. Algunos retos adicionales que tenemos es que el ciudadano, los empresarios, los universitarios se sientan parte de este proceso, que no sea un tema exclusivo de un gobierno o una administración, sino que cada persona sea protagonista y pueda utilizarlo en cada uno de sus frentes de trabajo o estudio. Con el inicio de la operación definiremos cuáles serán los entregables, estamos planteando que no sea únicamente un centro de pensamiento, sino uno de acción, así que iniciaremos con proyectos pilotos que nos permitan facilitar la apropiación de estas experiencias. Sin embargo, el principal desafío -y al que el alcalde Federico Gutiérrez le ha dado mayor énfasis - es decir que no estamos hablando de la revolución de las máquinas, sino de la revolución del talento. Así que, precisamente, a eso queremos apostarle: que esta sea una oportunidad para que sea la revolución del talento, dándoles énfasis a las competencias 4.0.