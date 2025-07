“Nadie nos ha contactado, no entendemos las noticias del contrato”: respuesta de Portugal cuando Saade anunció que acuerdo de pasaportes estaba “listo”

“No entiendo qué significan las noticias que se publican ahora. El jefe de Gabinete afirmó que el contrato con Portugal se firmará en cuestión de horas. Nadie contesta mis correos, no hemos tenido contacto”. Ese es el texto exacto de una comunicación de la Embajada de Portugal a la Cancillería la semana pasada, solo unas horas después de que Alfredo Saade anunció en una posición oficial del Gobierno que el contrato con la Casa de la Moneda de ese país se firmaría y que todo estaba bajo control.

La mentira fue evidente y Saade tuvo que sentarse durante los siguientes días con todos los representantes de Portugal, que no sabían de lo que estaba hablando y no tenían conocimiento del contrato anunciado, y con la empresa francesa In Groupe que es aliada de ese país para la impresión de los pasaportes.