Luego de ganarse una beca en la Universidad de Manchester a la que se postuló por un aviso en el periódico y apenas con 27 años, el ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo llegó a Inglaterra en 1943. Eran los días de los bombardeos nazis. No parecía un buen momento pero durante años trabajó en su investigación sobre hidráulica y se graduó en noviembre de 1947. Su diploma dice: Master of Science and Tecnology del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Victoria University de Manchester.

Nacido en Cali...