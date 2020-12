Arrancó el reparcheo de la Regional entre Ancón y Mayorca

Contexto de la Noticia

josé daniel restrepo - sabaneta

“Como en todos los municipios, en estos tiempos de covid-19 no se ha estipulado una fecha para que vuelva el pico y placa para vehículos particulares, eso sí, venimos implementando campañas de incentivo para que la gente use medios alternativos de transporte como la bicicleta, al tiempo que avanzamos en la invitación a utilizar el transporte público, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Nosotros como Sabaneta estamos prestos a apoyar y sumarnos a las propuestas que, por ejemplo, contribuyan con la calidad del aire del área metropolitana, pero hay que analizar las consecuencias también en el tráfico. El próximo año, revisando la situación de pandemia, tomaremos las mejores decisiones para nuestro municipio”.

RUBIEL ZULETA CARMONA - GIRARDOTA

“Sobre las medidas de restricción vehicular en Girardota consideramos que en el territorio hay características particulares que en 2020 nos llevaron a no acatar medidas de pico y placa, ni siquiera ambiental. Tampoco las vamos a hacer en 2021, un año en el que incluso está descartado el pico y placa si hay una contingencia ambiental. Esta administración está tomando medidas independientes y como municipio estamos esperando estudios que contrató la alcaldía con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, para analizar medidas pensando en la calidad del aire y en la movilidad”.

daniel alejandro arbeláez - Barbosa

“El municipio de Barbosa nunca ha tenido pico y placa y por ahora no pensamos implementarlo. En esta población solo se ha decretado la medida en momentos de contingencia ambiental por la mala calidad del aire y por orden del Área Metropolitana. Por lo pronto, no hay ningún análisis o proyecto alrededor de pico y placa en Barbosa, como lo pueden tener otros municipios. Nosotros incluso no tenemos pico y placa para taxis, porque solo tenemos 24 vehículos de servicio público individual. En Barbosa no hay ni habrá, por ahora, pico y placa”.

jhon hernández - copacabana

“Copacabana nunca ha tenido pico y placa ni para vehículos particulares, ni para taxis. Solo hemos implementado la medida de común acuerdo con el Área Metropolitana durante periodos de contingencia ambiental y, aunque haya propuestas metropolitanas, no hemos contemplado decretar pico y placa”.

alejandro escobar - la estrella

“Pensar en modificar el pico y placa al que la gente está acostumbrada debe ser una decisión estructurada y analizada por cada territorio y de manera conjunta con los otros 9 municipios del Aburrá. En el caso del municipio de La Estrella no se ha contemplado la posibilidad de modificar o adoptar nuevas medidas relacionadas con el pico y placa, es por ello que estamos esperando poder establecer mesas técnicas para la discusión de nuevas propuestas de intervención y de control de tráfico, porque actualmente entre los municipios del área metropolitana no se ha socializado ninguna propuesta en relación con la continuidad, modificación o suspensión definitiva de la medida”.

nicolás arenas - envigado

“Creemos que no tiene sentido mandar a la gente a aglomeraciones en el transporte público. Es verdad que la gente estos días ha soportado el trancón, pero se compensa con que va más tranquila y segura en su vehículo particular, al menos desde el tema de salud. Quiero que quede claro que en Envigado no hemos contemplado cambios al pico y placa, aunque sí hemos escuchado las propuestas de Medellín. Pensamos que cada territorio tiene su propia dinámica, pero hay que entender que si se modifica el pico y placa en un solo municipio, generaría problemas en los otros”.

Juan fernando vélez - caldas

“A Caldas no ha regresado el pico y placa porque está vigente la medida sanitaria por covid-19. Sigue suspendida pensando en que los usuarios en las vías transiten más seguros en su vehículo particular y así evitar contagios en el transporte público. Caldas, a este momento, no ha contemplado ni el regreso de la restricción de movilidad, ni modificar el pico y placa que la gente conoció y acató hasta inicios del año”.

rigoberto arroyave - bello

“El pico y placa se implementa principalmente por dos razones: mitigar el impacto ambiental durante los episodios de contaminación del aire y para el mejoramiento de la movilidad, sobre todo en horas pico. Bello siempre se acoge a lo aprobado en el consejo consultivo de Área Metropolitana – Rionegro – Valle San Nicolás y como allí no se ha discutido el regreso del pico y placa, nosotros no consideramos volver a la medida. Por el momento el pico y placa no se implementará, pero sí estamos haciendo medidas de control del tránsito, como el parqueo en vía pública. También estamos ayudando a la movilidad con mejoramiento de la malla vial, la señalización y el mantenimiento semafórico. En cuanto a modificar de raíz del pico y placa, no ha habido discusiones y tampoco está en la agenda. Estoy a la espera de que convoquen a una reunión del consejo consultivo metropolitano, pensando en 2021”.

emma emma carmela salazar - ITAGÜÍ