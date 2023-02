En este punto que está arborizado también se halla una majestuosa fuente de cobre, testigo de los mejores años del sector. Y aunque la vigilancia en la zona es constante, esto no evita que habitantes de calle se la tomen y que incluso se hayan presentado robos a la fuente.

Otra residente del sector indicó que en 26 años que ha vivido por la zona ningún alcalde se ha propuesto a hacer una intervención en serio. “Y cuando hicieron una medio organizada, no duró nada porque esto es muy inseguro. Hoy pasé por acá porque me tocó ”, dijo de afán la vecina.

“Yo tengo 17 años como comerciante aquí, y siempre ha habido problemas de aseo y de orden sin que nadie nos haga caso. ¿Cuántas veces no han arreglado la escultura de La Puerta porque todo el mundo se orina en ella? Es más, acá toca tirar cal a las paredes para que se vaya el olor ¡Y eso que los baños públicos están ahí mismo!”, apuntó.

Pero el asunto no es de hace días, sino de años. Según comentó Ana, una de las vendedoras de las tradicionales artesanías de la zona, desde varias administraciones atrás no se ve que renueven el espacio.

A renglón seguido, uno de los mismos habitantes de calle que allí estaba agregó: “Por acá hay muy poca seguridad”.

Pese a que los locales conocen la problemática del sector, el Parque de San Antonio sigue figurando dentro de los atractivos turísticos de la ciudad. Por ello, ya sea por intrepidez o por ignorancia llegan grupos de turistas buscando las obras de Botero pero en vez de ello se encuentran con una plaza solitaria ocupada solo por habitantes de calle, pedigüeños, e insistentes vendedores ambulantes.

“Ellos dicen que el espacio lo ven bien, pero también intuyen que algo raro pasa aquí. Acá hay y no hay policía y no debería ser así. Porque si le llega a pasar algo a un turista se va a llevar una imagen terrible de la ciudad. Y no nos podemos dar ese lujo teniendo en cuenta que fuimos la tercera ciudad más visitada del mundo el año pasado”, apuntó Felipe, un guía con cuatro años de experiencia en recorridos por el centro.

EL COLOMBIANO intentó contactar a la EDU en sus oficinas para conocer su óptica de la problemática, sin embargo por el paro de taxistas en el edificio no había ningún funcionario. Posteriormente se le preguntó a la municipalidad sobre el mismo asunto pero como se volvió habitual indicaron que en cuanto tuvieran la respuesta la compartirían.