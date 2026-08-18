Concejales de Itagüí aparecen certificados en un diplomado al que dicen no haber asistido

El poder de la Inteligencia Artificial es tal que varios concejales de Itagüí aparecen con un diploma que acredita que se capacitaron sobre ese tema, sin que ni siquiera hayan sido convocados al respectivo curso, y mucho menos hubieran asistido. Por lo menos eso denuncian.

Aquí el problema mayor es que por cada participante el Concejo de Itagüí habría pagado en promedio tres millones de pesos de recursos del erario, es decir, plata correspondiente al pago de impuestos de los habitantes de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

La queja fue presentada en público en días pasados y ahora amenazan con llegar incluso hasta los estrados judiciales no solo por el presunto mal uso que le habrían dado a los dineros públicos sino debido a que, según los denunciantes, posiblemente incurrieron en falsedad ideológica en documento y celebración indebida de contratos.

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El caso lo esbozaron los concejales Walter Betancur y Camilo Andrés Valencia, quienes habrían sido dos de los que figuran como graduandos de un diplomado con 40 horas de duración que se dictó en marzo pasado.

Aunque eso ocurrió hace más de cuatro meses solo se conoce ahora porque en un ejercicio de control político de los corporados de la oposición pidieron los informes de contratos ejecutados en los últimos meses que ya dieron lugar a una denuncia con fecha del pasado 12 de agosto ante la Contraloría y la Personería locales para que averigüen si se produjo un detrimento patrimonial o si funcionarios incurrieron en conductas impropias de sus funciones, además, dan por hecho que también llevarán el caso ante la Fiscalía.

La denuncia se refiere a la ejecución del contrato CM002-2026, celebrado entre el Concejo y el operador Propcol SAS., una de cuyas actividades es la ejecución de un Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada, dirigido a concejales y funcionarios de la corporación itagüiseña.

Resulta que en el informe correspondiente a marzo, la firma mencionada facturó esa actividad por $60 millones, más otros $39 millones por la instalación de un aplicativo cuyo fin sería facilitarles el trabajo a los concejales.

La primera irregularidad, según Betancur, es que entre las evidencias para soportar que los componentes del contrato sí se cumplieron, solo ponen una planilla de asistencia, correspondiente a las cuatro horas del 2 de marzo de 2026, y no las diez por el número total de sesiones de capacitación que estaban programadas entre el 1 y el 26 de marzo.

Pero también figuran los 20 diplomas expedidos el 25 de marzo por el Politécnico Nacional de Formación e Innovación, que supuestamente les entregaron a los participantes por cumplir con la mayoría del entrenamiento. Ahí estaría lo más grave, en su concepto, pues por lo menos él y otros dos concejales de la oposición para el momento —Camilo Andrés Valencia y el exalcalde León Mario Bedoya (quien renunció a su curul el 23 de abril)— ni hicieron el curso ni recibieron jamás ese documento.

“Declaro de manera expresa y bajo la gravedad de juramento que NO asistí, NO participé y NO recibí ninguna de las sesiones, capacitaciones o acompañamientos que conforman el citado diplomado, ni firmé documento alguno de asistencia o de recepción de la herramienta digital referida. La certificación de 40 horas de formación a mi nombre no corresponde a la realidad”, dice el concejal Betancur en el texto de su queja ante los organismos de control.

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El 26 de marzo también se habría realizado la entrega del aplicativo de IA a los concejales, pero Betancur, Bedoya y Valencia aseguran que tampoco se los entregaron.