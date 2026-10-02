Gran ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo dejó un cabecilla muerto en Jericó

En medio de una gran ofensiva, el Ejército abatió en el Suroeste antioqueño a tres hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo. El brigadier general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que el operativo se desarrolló durante la mañana de este viernes 2 de octubre. El alto oficial señaló que recientemente las Fuerzas Militares, en un trabajo conjunto con la Fiscalía y la Policía, vienen cerrándole el cerco a los principales grupos que hacen presencia en esa zona. Le puede interesar: De la Espriella confirmó 148 capturas en operación contra secuestro y extorsión: 11 son del Clan del Golfo En dichos operativos, los uniformados entraron en combate con presuntos integrantes de la subestructura Román Velásquez del Clan del Golfo en el municipio de Jericó. Esta subestructura es una de las identificadas por las autoridades como responsable del recrudecimiento de la violencia en todo el Suroeste antioqueño, como parte de una estrategia de expansión que tiene allí el Clan del Golfo.

“En estas acciones se tienen tres muertos en desarrollo de operaciones militares”, dijo el general. Según precisó posteriormente la institución, la confrontación se desató cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 ubicaron un lugar donde los ilegales se estaban ocultando de las autoridades y además estarían planeando otras acciones. Al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden, los armados abrieron fuego y fue así como se desencadenó el combate que dejó tres abatidos. Siga leyendo: De captura por armas a investigación por extorsiones: así cayó una presunta red del Clan del Golfo en Yolombó Dentro de los muertos, el comandante de la Séptima División señaló que se encuentra un hombre al que conocerían en la zona como alias Terry o Keiner, quien es señalado de ser uno de los cabecillas en esa zona y fungir como uno de los dinamizadores de varios homicidios ocurridos en municipios como Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín. Terry tenía una trayectoria criminal de más de cinco años y, además del Suroeste, las autoridades también le seguían la pista por delitos cometidos en el Nordeste del departamento.

Además de los homicidios, el cabecilla era también señalado de ordenar y planificar desplazamientos forzados, extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales. Las autoridades precisaron que dentro de los casos más sensibles por los que era buscado está el homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, una estrella del fútbol de salón que fue acribillado por motorizados que lo interceptaron en su casa y se dieron a la fuga. Este crimen, registrado por este diario en aquel momento , ocurrió en el barrio Simón Bolívar de Jardín. Lea además: Liberan a Durley Montoya, la última sobreviviente del secuestro masivo del Clan del Golfo en Anorí, Antioquia La Fuerza Pública añadió que el cabecilla también estaría detrás de los homicidios de otros integrantes de grupos armados enemigos del Clan del Golfo. “Esto es una acción directa contra esta organización, lo cual genera que le podamos dar la tranquilidad a todos los antioqueños y sobre todo en esta subregión del departamento”, acotó el general. En medio de la confrontación, un soldado resultó herido y tuvo que ser evacuado hacia un hospital tras recibir primeros auxilios por parte de enfermeros militares. Hacia el mediodía de este viernes, el parte del Ejército informó que el uniformado ya recibía atención especializada. Además de las tres bajas, el Ejército señaló que en la operación se incautaron cuatro armas de fuego con sus respectivas municiones y documentos del Clan del Golfo. La institución señaló que ya se desplegaron más soldados en la zona para continuar cercando a los miembros de esa agrupación.

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