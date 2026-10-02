¿Falta de respeto? Rafael Leão usó la camiseta número 7 de Portugal un día después de la salida de Cristiano Ronaldo

Dos décadas tuvieron que pasar para que un nuevo jugador distinto a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro vistiera la camiseta número 7 de la selección de Portugal. El pasado miércoles 30 de septiembre, Ronaldo abandonó la concentración del combinado luso por diferencias con el director técnico del equipo, Jorge Jesús. Tan solo 24 horas después, los lusitanos saltaron al terreno de juego y allí apareció Rafael Leao con el mítico número de CR7. En el primer duelo de la campeona de la Eurocopa 2016 sin “El Comandante”, se logró imponer en Copenhague contra la local Dinamarca. Este campo siempre fue complicado para Portugal y un triunfo allí aumenta la confianza de un colectivo que se vio más dinámico sin la presencia de Cristiano. Lastimosamente para el máximo goleador de la historia del fútbol, el tiempo pasa factura y, al parecer, en su selección son conscientes de eso.

Rafael Leao con la camiseta número 7 de Portugal. FOTO: Instagram iamrafaelleao93

Por su parte, el reemplazante de “El Bicho” con la casaca número siete, Rafa Leão, tuvo un partido más comprometido en defensa que otra cosa. Durante el compromiso, el extremo del Galatasaray de Turquía estuvo pendiente del paso al ataque del lateral derecho, Rasmus Kristensen. El peso de Leão en ofensiva fue importante para la profundidad de Portugal; sin embargo, no aportó goles ni asistencias. En 63 minutos disputados, el nuevo 7 del equipo dirigido por Jorge Jesús completó 18 de 20 pases intentados (90%), regateó a 2 jugadores en 15 ocasiones que acarreó el balón y sumó 3 acciones defensivas. Leão siempre fue abierto con su admiración por Cristiano Ronaldo, manifestando que el jugador del Al-Nassr es su ídolo; además, ambos jugadores surgieron de la cantera del Sporting Club de Portugal. “Llevar el número siete era algo especial para mí, porque Cristiano ha sido mi ídolo desde que era un niño”, declaró Rafael después del compromiso.

Sin duda alguna, la camiseta número siete de Portugal es la más famosa y vendida de su historia. Otros jugadores de alto nivel como Luis Figo la portaron en su momento; sin embargo, Cristiano Ronaldo la convirtió en una marca con todos los récords que obtuvo. El máximo anotador de selecciones con 146 goles en su espalda seguirá en carrera por alcanzar los mil goles con su equipo de Arabia, el Al-Nassr. Al final, Portugal logró ganar el compromiso contra los daneses por 4-2 en condición de visitante. Los goles de Joao Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y Joao Félix no hicieron extrañar al “Bicho” en Copeanghue; no obstante, llenar su vacío y legado no será para nada fácil. Lo destacable es que quien lo reemplaza en cuanto a posicionamiento en el campo, Ramos, está teniendo un buen nivel. Jorge Jesús, por su parte, ganó los tres partidos que dirigió al frente de Portugal hasta el momento. Lea también: “Afortunadamente no hice solo eso”, dijo Zidane sobre cabezazo a Materazzi Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: