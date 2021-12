Intento de robo, un balazo y susto en el Mall San Lucas

Contexto de la Noticia

“LA EMERGENCIA FUE POR UN SINIESTRO”

Los fallos de primera y segunda instancia de la Contraloría, que declararon responsables a 26 personas naturales y jurídicas por culpa grave en la emergencia de Hidroituango, impulsaron al alcalde Quintero que escaló su discurso en contra de los contratistas: los trató de corruptos, a pesar de que en ninguna parte del fallo se hablaba de corrupción. En sus declaraciones recientes, dijo: “El informe de la aseguradora Mapfre, a la hora de hacer los pagos, está diciendo que las razones por las que hubo colapso del túnel fueron por unas fallas de diseño y de construcción de los contratistas”. A lo que el informe se refiere es a trabajos inconclusos, no a errores. Duque también habló del tema ayer al reiterar que la emergencia en la megaobra fue provocada por un siniestro y, como tal, desde el principio debía atenderse bajo los esquemas del aseguramiento. “Este proceso de activación del proceso de aseguramiento le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto y a la afectación estructural no solo de las finanzas de EPM y de Medellín, sino también de la soberanía energética del país”, dijo el mandatario. Tal como lo informó ayer EL COLOMBIANO, el mandatario confirmó que tuvo conversaciones con los directivos de Mapfre, previo a lograr el acuerdo anunciado, por el interés estratégico que tiene el país en la megaobra, su importancia para la soberanía energética y por la necesidad de culminarla a tiempo para que no existieran riesgos sobrevinientes en las comunidades aguas abajo. “Le expresé al consejero delegado (de Mapfre) que adelantar este pago era una prioridad y un mensaje de confianza a todo el mercado asegurador. Agradezco la respuesta que me dio el viernes pasado y que se materializa una semana después”, expresó.

“Sin excusas para alterar el contrato”

El presidente Duque fue perentorio en su llamado en la Contraloría: “Ahora no existe razón, motivo o excusa para alterar el curso de los contratos de construcción, interventoría y gestión estructural para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos para garantizar la oferta en firme de energía, es decir, en julio de 2022”. Dijo que EPM tiene la responsabilidad de cumplir con la oferta en firme, porque de no hacerlo, la penalidad y sanción “podría haberle generado un afectación estructural en la caja. También se están salvando las finanzas de una empresa emblemática del país”. Ya EPM informó esta semana sobre el acuerdo de prórroga con los contratistas de Interventoría (Consorcio Ingetec-Sedic) y Asesoría (Consorcio Generación Ituango) de Hidroituango por un plazo de ocho meses más tres meses de empalme. Aún falta la renovación gruesa con el consorcio constructor CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H). ¿En qué van las negociaciones? El pasado 25 de noviembre se logró un preacuerdo para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales y realizar así un empalme con la firma que asuma después de la licitación que haría EPM. El consorcio está terminando de definir pequeños detalles y, aunque el proceso está muy adelantado, aún no se cierra del todo. El contrato actual vence el próximo 31 de diciembre pero se espera que se firme antes de dos semanas. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, anotó ayer que solo restaba agotar los trámites administrativos: “sin eventos perturbadores, como inhabilidades, siempre fue la disposición darle continuidad al proyecto. La prórroga debe firmarse cuanto antes, aspirábamos tenerlo hoy (ayer) como anuncio, pero aún no se han agotado las instancia. EPM le va cumplir al país”.

“revisen la eventual salida del bid”

Anticipándose al cobro de toda su deuda por el cambio de contratistas en Hidroituango y el consecuente retraso que eso tendría en la generación de energía, EPM salió a pagar el valor de toda su deuda con el BID, unos 450 millones de dólares. La decisión estuvo antecedida por una serie de advertencias según las cuales, si el megaproyecto no generaba energía en junio de 2022, tal como estaba previsto, EPM debería cancelar el total de la deuda y que, además, el BID se retiraría del proyecto. Ese ultimátum generó un oleaje político entre las altas esferas por el antecedente que esta decisión tendría en el país para el financiamiento futuro de obras públicas y alertó, principalmente, al presidente Iván Duque. El pasado 22 de octubre dijo: “tenemos que tomarlo muy en serio los colombianos, porque no podemos perder la presencia del BID, puede poner en riesgo la continuidad de Hidroituango”. Hasta Mauricio Claver-Caronee, presidente del Banco, salió al paso el 2 de noviembre desde Escocia, asegurando que la entidad tenía toda la intención de que la megaobra fuera operacional, pero que EPM debía garantizar certezas: “Lo que nos preocupa, porque crea dudas, es cuando no hay certidumbre, cada seis meses cambian los términos y hablan de algo diferente”, manifestó. Por eso Duque no perdió oportunidad ayer para referirse al tema. Mirando al gerente Jorge Carrillo, le dijo: “sería sugerible que se haga una revisión sobre la eventual salida del BID. Insisto en que su presencia en este proyecto es un sello de garantía contractual, ambiental y social. La participación del mercado asegurador y reasegurador tuvo como un aliciente de confianza, la presencia del BID, por eso es recomendable que se mantenga. Es una decisión entre la empresa y el Banco, pero hago ese llamado, esa prenda de garantía no debe perderse”.

“PRISIONERO DE PEQUEÑECES”