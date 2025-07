La “bomba de tiempo” que tiene el Valle de Aburrá en sus laderas: más de 65 puntos críticos y 35 muertos este año

Pero Granizal no solo es el epicentro de un gran alud, sino la expresión de la vulnerabilidad estructural , porque conjuga todos los problemas posibles de un territorio urbano: asentamientos informales levantados sobre laderas empinadas, alejados de la oferta estatal, sin servicios públicos regularizados, bajo el control de grupos ilegales y habitados por miles de personas desplazadas por la violencia desde mediados de los años 90.

La emergencia de Granizal no es un hecho aislado: es el síntoma de un problema histórico de ausencia de planificación urbana, un altísimo déficit de vivienda y una topografía que complejiza aún más el proceso de expansión urbana por la recepción de más habitantes.

Más allá, estudios de Urbam Eafit señalan que más de 44.000 unidades de vivienda en la zona nororiental están en riesgo no mitigable, cifra que podría ascender a 58.060 en los próximos 20 años. La amenaza geológica, presente desde el siglo XX, ha cobrado más de 850 vidas, ha afectado a 52.000 personas y destruido 11.500 viviendas. La frecuencia de estos eventos ha aumentado con la expansión desordenada de la ciudad sobre sus laderas. La cifra de fallecidos por la temporada invernal este año corrobora el panorama crítico: 2 muertos en Itagüí, 4 en Medellín, 5 en Sabaneta y 24 en Bello.

Solo en junio pasado ocurrieron 70 movimientos en masa , tanto de grandes dimensiones como algunos pequeños que apenas obstaculizaron una parte de un corredor vial y no alcanzaron a afectar viviendas, aunque igual requirieron atención por parte de las autoridades del Distrito.

Luis Fernando González, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional, explicó que los estudios comprobaron que la región no está sobre un batolito en el cual se decía que había una roca muy sólida sino, por el contrario, en una zona muy inestable y con mucho riesgo.

Para el caso de Envigado, si bien las invasiones no son un problema, también tienen algunas zonas en las que se pueden presentar deslizamientos como la vereda Santa Catalina, la Loma del Escobero y El Chinguí, donde se han presentado desprendimientos que han afectado a algunas viviendas y a los corredores viales.

A este panorama se suma la migración de población venezolana, una situación que ha comenzado a regularse, pero que sigue generando presión sobre el territorio. Además, dentro de Medellín y el Valle de Aburrá se presenta un fenómeno creciente de desplazamiento intraurbano, no provocado por la violencia, sino por la llamada “turistificación”: el aumento del valor del suelo y los arriendos empuja a muchas familias a buscar techo en zonas más altas de la montaña, muchas veces en asentamientos informales. Se estima que entre 2022 y 2023, el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad subió un 16,2%.

“Hace pocos días hablaba con una persona que llegó de Arauca y me dijo que se vino para Medellín porque acá hay oportunidades laborales, muchas veces dentro de la precariedad, pero que al menos tiene más oportunidades que en su lugar de origen y eso lleva a la saturación del territorio y a estos fenómenos”, expresó el docente González.

Los precios, en ambos casos, reflejan cuánto debe pagar una persona para no verse forzada a una condición aún más precaria, según advierte el libro Temas críticos en políticas de suelo en América Latina, una compilación académica del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

La mayoría de estas familias no eligen asentarse informalmente por obtener un mejor precio, sino porque simplemente no tienen otra opción. Existe, además, una interdependencia entre los mercados formales e informales de suelo: el alto costo de la tierra en el mercado legal empuja al alza los precios en los asentamientos ilegales, y viceversa.

Un paréntesis acá. El elevado precio de la tierra urbanizada en América Latina es una de las principales razones por las que persisten los mercados informales de suelo. Contrario a lo que se suele creer, la informalidad no es una opción barata ni ventajosa para combatir la pobreza : representa altos costos económicos y sociales. Sin embargo, para muchas familias urbanas de bajos ingresos, suele ser la única alternativa disponible ante la imposibilidad de acceder al mercado formal.

Aunque se reconoce la dimensión del problema y las autoridades anuncian controles periódicos para frenar las ocupaciones irregulares, las medidas han resultado insuficientes. La Alcaldía de Itagüí, por ejemplo, afirma que realiza monitoreos para evitar invasiones en zonas de reserva, y el Dagran invierte más de $3.000 millones en el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia para advertir a las comunidades antes de una emergencia. Sin embargo, estas acciones no han logrado contener la necesidad urgente de vivienda. En medio de esa realidad, muchas personas ven una salida en levantar construcciones precarias en terrenos despoblados.

Este fenómeno fue descrito por uno de los damnificados de la emergencia en la vereda Granizal, cuya vivienda quedó a pocos metros del deslizamiento que sepultó a sus vecinos. En entrevista con EL COLOMBIANO, relató que antes vivía en el barrio Popular, pero debido a su trabajo informal no logró sostener el pago del arriendo. Al enterarse de que en Granizal vendían lotes informalmente, tomó la decisión de mudarse allí, como única alternativa para mantener un techo digno.

“El suelo en la ciudad cada vez es más caro y los arriendos han subido mucho. Cuando me pidieron la casa, busqué por la zona, pero no podía pagar lo que cobraban. Me tocó venirme para acá, porque era lo único que podía pagar”, contó.

La docente Arboleda señaló que el Plan de Ordenamiento Territorial dice que hay que ocupar el margen del río y sus zonas cercanas, por la seguridad y por la facilidad de movilidad. Sin embargo, el precio del suelo en estas zonas sube cada día, llevando a la construcción de viviendas que solo pueden pagar personas con alto poder adquisitivo, llevando a unas dinámicas de desplazamiento.

Se estima que hay barrios en las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y 5 (Castilla) en los que una vivienda arrendada en 2021 podía estar entre los $500.000 y los $800.000, mientras que en la actualidad, en estas zonas los arriendos más baratos superan el $1.200.000 y las cuales terminan siendo ocupadas por personas que debieron abandonar zonas de estrato 3 y 4, en las que un arriendo actualmente supera los $2 millones, como en la comuna 12 (La América), lo que deja un efecto dominó que termina con la ocupación de las laderas por las personas con menor poder adquisitivo.

Estos tres factores llevaron a que la ciudad ya tenga copada su capacidad urbanística.

Siga leyendo: Colombia vive en alquiler: es el país de América Latina con más hogares pagando arriendo

Según estudios de la Universidad Nacional, el 65% de la población de Antioquia se concentra en solo el 1 % del territorio, principalmente en tres zonas: el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás y el Valle de San Jerónimo.

“Medellín y estas regiones ya tienen copada toda su capacidad de carga y esto ha llevado a que se ejecuten construcciones en zonas donde no se debe construir. Si bien el 60% del suelo se puede recuperar, esto es inviable porque los costos para hacerlo son demasiado elevados”, explicó Arboleda.

Federico Estrada García, gerente de La Lonja, advirtió este año que la escasez de suelo en Medellín y, en consecuencia, su alto costo, hacen financieramente inviable para las constructoras desarrollar proyectos de vivienda de interés social dirigidos a familias de bajos ingresos. A esto se suma, según explica, que la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial dificulta la ejecución de grandes desarrollos urbanísticos.