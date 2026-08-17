En Bello, Antioquia, no aguantan más el caos vehicular y piden a la Nación acelerar recursos para obra de intercambio vial

En Bello no aguantan más los trancones o tacos que padecen sus habitantes, hace varios años, en la glorieta de Niquía, donde descarga el peso de la movilidad vehicular que llega del norte de Antioquia.
La solución propuesta hace casi una década a esta problemática es una obra que, aunque ya inició, apenas estaría para 2030, por lo que están tocando las puertas del nuevo gobierno para que la anticipe.
Un proyecto vial llamado La Seca es el remedio que consideran en la Alcaldía para el caos que hace que, incluso en horas pico, un conductor se demore entre 2 y 3 horas recorriendo menos de 1 kilómetro en sentido norte-sur.