“El público va a estar sorprendido, tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”: abogado de “Araña” en EE. UU.

“El público va a estar sorprendido”. Con esta frase, el abogado estadounidense de origen latino, Eduardo X. Pereira, anunció lo que se viene en el proceso judicial contra el extraditado Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de la organización criminal Comandos de Frontera. “Araña” fue presentado el pasado lunes 28 de septiembre ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en la ciudad de San Diego, donde se declaró “no culpable” de los delitos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína. Le puede interesar: De ‘gestores de paz’ de Petro a las órdenes de captura de la Fiscalía contra “Calarca”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas EL COLOMBIANO entrevistó a Pereira, el representante legal de “Araña” en ese país, quien tiene 20 años de experiencia en el sistema judicial estadounidense y asegura que, a la fecha, la Fiscalía no le ha ofrecido a su cliente la posibilidad de llegar a un acuerdo de culpabilidad.

¿Qué pasó en la primera audiencia de “Araña” en Estados Unidos?

“Fue una audiencia inicial, que ocurre cuando una persona es traída al distrito donde el caso tuvo su origen. La corte es obligada a presentarlo delante de un juez, para asegurar que las normas están siendo cumplidas, que él ha recibido copia de la acusación formal, que tuvo acceso a un abogado, y darle la oportunidad de presentar una declaración, que fue de no culpable, en este caso”.

Aunque él se declaró no culpable inicialmente, ¿la pretensión es llegar a un acuerdo de culpabilidad para obtener beneficios penales? “Esa decisión no se ha tomado, el caso acaba de empezar. Obviamente, muchos casos se resuelven sin llegar a la etapa de juicio, y esa es una posibilidad. Pero hasta este momento no hay ningún acuerdo, ni ofrecido (por la Fiscalía estadounidense) ni en la mesa”.

¿Dónde está recluido “Araña”?

“Como acaba de llegar, todavía están en el proceso de designar el lugar donde va a permanecer. Por ahora está en un centro de detención en San Diego, que podría cambiar entre hoy y la semana entrante, por asuntos de designación interna”.

¿Para cuándo está programada la próxima audiencia y qué decisiones se tomarán en ella?

“En estos procesos federales hay un juez del distrito que está encargado del caso en su totalidad, pero muchas de las audiencias preliminares son asignadas a un juez magistrado, como la que tuvimos el lunes pasado. La próxima audiencia será con la juez del caso, y está programada para el 16 de octubre. Será una audiencia parecida a la primera, pero más detallada, en la que el señor Rojas va a ver por primera vez a la jueza encargada de su caso, y ella les preguntará a los representantes del Gobierno y de la defensa cómo vamos, si se están cumpliendo las normas de procedimiento criminal. Nosotros le exigimos al Gobierno que nos presente las pruebas, y el Gobierno tendrá que decirle a la corte si ya cumplió con eso o si necesita tiempo adicional. La jueza fijará las fechas de las próximas audiencias y del juicio”. Entérese: Video | Así se llevaron al testigo Monsalve a la cárcel de Cómbita; “el bandido fue trasladado”, dijo De la Espriella

¿Qué tipo de castigo contempla la ley para los delitos imputados a “Araña”?

“En la justicia norteamericana depende mucho de si la persona procesada logra un acuerdo negociado de culpabilidad o si va a juicio y es sentenciada. Dependiendo de esto, hay unas pautas penales que aplican en cada caso de manera particular. En este momento no le podría decir, porque estamos al principio del proceso”.

En el plano personal, ¿qué le ha dicho “Araña” sobre su situación?

“Todavía no puedo comentar sobre los planes de los que hemos hablado él y yo, lo único que puedo confirmar es que en su primera audiencia se declaró ‘no culpable’. Vamos a aprovechar los derechos que garantiza la Constitución de Estados Unidos y las reglas de procedimiento, para obligar al gobierno americano a que trate de comprobar las acusaciones que ha hecho. Es muy fácil acusar, pero es un cuento muy diferente sostener esa acusación, vamos a obligarlos a que hagan su trabajo, a ver si pueden”.

Según la acusación, algunos de los hechos ocurrieron mientras él estaba en el proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué ha dicho “Araña” sobre eso? “Hasta el momento, lo único que nos ha compartido el Gobierno es una acusación totalmente general sobre conspiración para la distribución internacional de sustancias controladas y narcoterrorismo, pero no detalla esa acusación con eventos, fechas o personas. Eso es lo que ahora vamos a exigir, que nos entreguen las pruebas que apoyan esa acusación”.

¿Usted cree que la postura del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico ha endurecido el tratamiento que la justicia le da a estos delitos, o eso no ha cambiado? “Llevo 20 años defendiendo a personas acusadas en diferentes gobiernos, en distintas cortes federales, donde muchos colombianos se encuentran, y la realidad es que las líneas no han cambiado mucho, pero la política sí cambia, tanto en mi país como en el suyo, y eso tiene un impacto en cómo se procede en estos casos. Pero las reglas no cambian tan a menudo como los políticos, tengo confianza en el sistema judicial de Estados Unidos, que le da unos derechos a cualquier acusado, incluido al señor Rojas. Lo único que le puedo decir es que el proceso está apenas empezando y el público va a estar sorprendido por muchas cosas, de cómo ha llegado el caso hasta este punto y el tratamiento que el señor Rojas ha recibido”. ¿A qué se refiere con que el público va a quedar sorprendido? “Se lo dejo así, sin más detalles. Tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: “Araña” no aceptó los cargos de narcotráfico que le leyeron en la corte federal de Estados Unidos.

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