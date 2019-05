En estos barrios del Aburrá habrá interrupción del agua esta semana

Empresas Públicas de Medellín informó que esta semana habrá interrupción del acueducto en sectores de Sabaneta, Medellín, La Estrella e Itagüí, con motivo de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable y para adelantar labores de mantenimiento en la red.

En Sabaneta

Entre las 5:00 p.m. del lunes 20 de mayo y las 4:00 a.m. del martes 21 de mayo habrá interrupciones en Sabaneta en las que se verán afectados 22.992 clientes en Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquereña, La Florida, Lagos de La Doctora, Las Casitas, Los Alcázarez, Los Arias, Manuel Restrepo, María Auxiliadora, Nuestra Señora de Los Dolores, Paso Ancho, Playas de María, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de La Doctora, Vegas de San José, Villas del Carmen y Virgen del Carmen.

En Medellín

Entre las 6:00 p.m. del lunes 20 de mayo y las 5:00 a.m. del martes 21 de mayo se interrumpirá el servicio para 32.501 clientes en los siguientes sectores de Medellín: Barrio Cristóbal, Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, El Danubio, El Velódromo, Florida Nueva, La América, La Castellana, La Floresta, La Pradera, Las Acacias, Laureles, Lorena, Los Alcázares, Los Pinos, San Javier No.1, San Javier No.2, Santa Lucía, Santa Mónica, Santa Rosa de Lima, Santa Teresita, Simón Bolívar y Veinte de Julio. Además de las sedes de: Banco Caja Social, AV Villas, Davivienda, Banco de Bogotá, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Comcel, Comfama, Comfenalco, Conasfaltos, Cooperativa de Consumo, Emvarias, Éxito, Fiscalía, Franco y Valencia, Inder, ITM, La Gran Esquina Bulevar Comercial, Metro, Metrosalud, Metroseguridad, Mimos y Tigo.

Además, entre las 9:00 p.m. del miércoles 22 de mayo y las 5:00 a.m. del jueves 23 de mayo, habrá interrupciones en Moscú No.1, Moscú No.2, Villa Guadalupe, Santa Cruz, La Rosa, Villa del Socorro, Andalucía, La Francia, Popular y La Isla.

Entre las 10:00 p.m. del jueves 23 de mayo y las 4:00 a.m. del viernes 24 de mayo el servicio tendrá afectaciones para 99.45 clientes en Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos (Medellín), Las Lomas No. 2, Altos del Poblado y La Asomadera No. 2.

En La Estrella

Entre las 9:00 p.m. del martes 21 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 22 de mayo habrá, también, afectaciones del servicio en La Estrella. Habrá interrupciones para quienes residan entre las calles 79 Sur a 77 Sur, entre las carreras 50 y 52A.

En Itagüí

En este municipio se presentarán interrupciones entre las 9:00 p.m. del martes 21 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 22 de mayo para 10.459 clientes de los sectores Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma (Itagüí), Monte Verde, Malta, Las Brisas (Itagüí), Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas, Samaria, San Gabriel (Itagüí), Samaria Robles del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de Abril, Pilsen, Yarumito, San Javier, Villa Lía y Zona Industrial 3 (Itagüí), además de las instalaciones del cementerio Jardines Montesacro.

También, entre las 4:00 p.m. del miércoles 22 de mayo y las 4:00 a.m. del jueves 23 de mayo, habrá afectación en Santa María 3 y La Hondonada.