El abogado Lucas Cañas, mencionado en la imputación, pero no vinculado, dijo que es amigo de Cadavid y que el equipo de colaboradores políticos de este lo acompañó cuando aspiró al Concejo en 2019, una curul que no ganó, pero a la que accedió el año pasado tras quedar vacía por un fallo del Consejo de Estado. Luego de perder las elecciones en 2019, Cañas fue consultor particular y Cadavid le consultaba aspectos jurídicos y económicos del hospital. Después, entre noviembre 25 y diciembre 31 de 2019, Cañas firmó un contrato de prestación de servicios con La María para asesoría económica y jurídica y uno de los temas fue el proyecto de la torre de parqueaderos. Dijo Cañas que se enteró del proceso por las consultas que le hicieron durante ese mes y que supo que el contratista no logró crédito financiero, por lo que el hospital hizo efectiva las cláusulas de cumplimiento del contrato y su terminación unilateral.