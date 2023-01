A escasas dos semanas de vencerse la medida de vigilancia especial que impuso la Superintendencia de Salud sobre la EPS Savia Salud, la IPS Universitaria hizo un llamado al Gobierno Nacional implorándole no liquidar esa aseguradora.

En una carta dirigida al superintendente Ulahy Beltrán López, la directora de ese hospital, Marta Cecila Ramírez, aseguró que la institución a su cargo estaría en alto riesgo de quedar en insolvencia si esa EPS es liquidada, ya que el cobro de una cartera que supera los $42.000 millones podría quedarse en el limbo.

“A los antioqueños nos dieron cuatro meses y medio para hacer acciones de salvamento y no hicimos nada. Queremos hacer un llamado a la Superintendencia a que no liquide sino que intervenga para administrar”, dijo la directora Ramírez, asegurando que una liquidación no solo pondría en riesgo la supervivencia de su institución, sino la atención de salud de los cerca de 3.5 millones de pacientes a su cargo.