Esta es la razón por la que un juez dejó en libertad al influencer de la Cybertruck capturado en el Urabá antioqueño

El influenciador Javier Arias Castañeda, más conocido en las redes sociales como Javier Arias ‘Stunt’ fue dejado en libertad por un juez en el marco del proceso que se lleva en su contra, luego de su captura el pasado jueves en una finca de Necoclí, Urabá antioqueño.
La decisión judicial contra este influencer, más conocido por los contenidos virales relacionados con millonarios sorteos, la adoptó el juez 7 penal con funciones de control de garantías, argumentando que Arias Castañeda no representaba un peligro para la sociedad.