Esta es la razón por la que un juez dejó en libertad al influencer de la Cybertruck capturado en el Urabá antioqueño

El influenciador Javier Arias Castañeda, más conocido en las redes sociales como Javier Arias ‘Stunt’ fue dejado en libertad por un juez en el marco del proceso que se lleva en su contra, luego de su captura el pasado jueves en una finca de Necoclí, Urabá antioqueño. La decisión judicial contra este influencer, más conocido por los contenidos virales relacionados con millonarios sorteos, la adoptó el juez 7 penal con funciones de control de garantías, argumentando que Arias Castañeda no representaba un peligro para la sociedad.

No obstante, en las audiencias concentradas le imputaron cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, luego de que le incautaran un arsenal conformado por dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12 y una carabina calibre 22. A esto se le sumó que también le encontraron 1.926 cartuchos de munición de calibres 12 y 9 milímetros y de .22 y .25. Entérese: El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo También se le hallaron 208 millones de pesos en billetes de alta denominación y equipos tecnológicos, los cuales serán analizados por los investigadores para establecer el origen de los mismos y saber si pueden ser incluidos dentro del proceso. Pero si bien el influenciador podrá volver a las calles, no significa que haya quedado absuelto de los cargos imputados, a los cuales no se allanó. Mientras avanza el proceso, no podrá salir del país y deberá presentarse frecuentemente en el juzgado, además de acudir a las audiencias en las que sea requerido.

Traer la primer Tesla Cybertruck a Colombia disparó la carrera en las redes sociales del investigado influenciador. FOTO: REDES SOCIALES

Arias ‘Stunt’ se hizo viral en las redes sociales por realizar millonarias rifas semanales, con premios que superan los 500 millones de pesos en vehículos, propiedades y dinero. No obstante, sus comienzos, en 2017, se dieron publicando acrobacias en motos de alta gama. Los polémicos sorteos se hacían comprando las boletas a través de un portal web, pagando, mínimo, 30.000 pesos para participar, aunque sobre las mismas ya avanzan investigaciones por parte de Coljuegos, debido a que no tendrían ninguna regulación. Incluso se le abrieron dos procesos, uno a su nombre y otro a cargo de su marca. Le puede interesar: Influenciador que se pasea con una Cybertruck por Necoclí es investigado por Coljuegos Incluso cuatro días antes de su captura anunció que iba a rifar dos camionetas Mazda, una CX30 y otra CX50, un vehículo Mazda 2, una Yamaha MT-09 Y una Honda XADV 750, un sorteo al que denominó “el Combo Familiar”.