Una de las cosas que más cuestionó el precandidato por “Una Antioquia Viva”, quien recoge firmas y suma a esta altura 40.000 apoyos, fue que la carta estuviera firmada por congresistas que no son de la región. “ Gran reto tendrá el partido: definir cuál es el camino que mejor le conviene a Antioquia , ya que congresistas de otros departamentos quieren influir en las elecciones regionales e intervenir en avales para Gobernación o Alcaldía”, expresó.

Previo al cierre de esta edición, alegando deshonestidad y falta de agradecimiento, Bedoya contrapunteó: “Le preciso, Antioquia no se construye con polarización ni discursos de odio, y las elecciones no se ganan con doble moral y relatos copiados. El desespero por figurar no debe conducir a traicionar sus principios, y mucho menos a calumniar a quien algún día le sirvió”.

¿Quién es Eugenio Prieto precandidato por Una Antioquia Viva?

Es contador público. Fue diputado entre 1998-2000, además de gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en la administración de Guillermo Gaviria Correa. En 2002, tras el secuestro de Gaviria, asumió como gobernador encargado. Entre 2004 y 2007, se mantuvo como director del Idea. Luego se postuló a la Gobernación, para el periodo 2007-2011. También fue senador, entre 2010 y 2014. Luego, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, fue director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Miembros de su equipo estuvieron hasta el año pasado en el gobierno de Daniel Quintero, del cual él afirma no hizo parte.

¿Quién es Julián Bedoya precandidato que busca aval liberal?

Fue asesor en el Congreso y asistente en el Concejo de Medellín. En 2011 , con 25.037 votos, fue elegido diputado de Antioquia por el Partido Liberal. En el periodo 2014-2018, fue representante a la Cámara por Antioquia y luego dio el salto al Senado, donde estuvo en el periodo pasado. Está inmerso en un escándalo por presuntamente gestionar un fraude para obtener su diploma como abogado de la U. de Medellín. La Fiscalía pidió la preclusión del proceso penal, pero las audiencias continuarán el 4 de julio, mes en el que se realizan las inscripciones de las candidaturas.