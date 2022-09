Algunas tiendas se han convertido, pues, en foco de inseguridad, como lo que pasa en San Javier. Pero un drama aparte viven los arrendadores de los locales. El proceso de liquidación, como es habitual, es aparatoso, lento, y más cuando se trata de una empresa del tamaño de Justo & Bueno.

En Cristo Rey hay un buen ejemplo. Fabián Guasca es dueño de una tienda de frutas y verduras en ese barrio. Al lado de su negocio, en una propiedad que es suya, funcionaba un Justo & Bueno. Él le arrendaba el local a la empresa por 13 millones de pesos mensuales. Pero, como la compañía comenzó con los aprietos en la pandemia, se vieron en líos para pagar el canon. A hoy, dice, le deben 18 meses. Es decir, 234 millones de pesos.

Por otro lado, por la lentitud del proceso, no ha podido arrendar el local. Aunque la tienda cerró hace unos tres meses, todavía hay estanterías que no han recogido. “No han venido a recogerlas. Es como tener el local secuestrado, porque no podemos hacer nada con él”, comenta el empresario. Las persianas, como las de tantos otros locales, están rayadas. “Nosotros creemos que esa plata se perdió. El contrato original era a 10 años. Imagínese lo que dejamos de ganar”, complementa.