Ante un nutrido grupo de empresarios, reunidos en el Congreso Nacional de Exportadores, y con la presencia por primera vez en Medellín del presidente Gustavo Petro, el gobernador Aníbal Gaviria se paró en la raya y, ofreciendo disculpas anticipadas al auditorio, se dirigió al alcalde Daniel Quintero para recordarle que “el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos o tres años“, tal como minutos antes lo había hecho ver el mandatario local.

Entonces los presentes respaldaron al gobernador en su apreciación y rompieron en un fuerte aplauso que se prolongó por 18 segundos, los necesarios para que Gaviria tomara aliento y con vehemencia dejara en claro que ante esas afirmaciones no se iba a quedar callado. “No es el reconocimiento a un gobierno, a una persona, no faltaba más que me tomara esa vocería, pero ese reconocimiento es al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos distintos, de partidos distintos, de personas y tendencias distintas, pero gobiernos de resultados reconocidos por el mundo. En 2012, Medellín fue reconocida como la más innovadora del mundo y en 2015 se ganó el premio Lee Kuan Yew, conocido como el Nobel de las ciudades”.

Tampoco dejó en el aire la idea de que solo en el gobierno de Quintero se han reducido los homicidios. Haciendo referencia a la década de los 90, quizás la más violenta que ha vivido Medellín, se tenía una tasa de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. “Y en 2015 al finalizar mi alcaldía la tasa era de 20 por cada 100.000 habitantes, un trabajo de seis alcaldías”.

El gobernador se excusó ante el presidente para continuar su intervención: “No pretendo desviarme en enfrentamientos, en discusiones de tipo personal cuando lo que necesita el país es unidad de propósitos, que exportemos más, con usted tengo diferencias (en referencia a Quintero) pero no puedo desconocer que tengo coincidencias como la del aeropuerto José María Córdova, pero los hechos, las cifras, me obligan a hacer esta aclaración y si fuera necesario en el futuro, hacer otras”.

Y remató con otra puya a Quintero: “Mis gobiernos se han caracterizado por combatir las desigualdades y las violencias. No hablo de lo que voy a hacer, sino de lo que he hecho y ahí están las cifras para corroborarlo”.