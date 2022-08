Llegó hace siete meses al Urabá antioqueño con el deseo de luchar contra la criminalidad dominada por el Clan del Golfo. El coronel Óscar Hernán Cortés Dueñas se ha encontrado con una realidad, que siente no solo debe enfrentar desde su función como autoridad, sino también con un componente social, sobre todo con la población más joven, para que esta no caiga en manos de los delincuentes.

“Lo que está sucediendo es un ataque aleve en contra de la fuerza pública, no tienen distinción entre la Policía, el Ejército o la Armada que hace presencia en la jurisdicción. Hoy estamos detrás de unos capos del narcotráfico, unos narcotraficantes, contrabandistas, extorsionistas que lo único que hacen es estar en contra de la ciudadanía”.

Hay casos de uniformados que fueron atacados dentro de sus casas, ¿por qué cree que ellos están recurriendo a esta forma de ataque?

“Hoy tenemos en Urabá cinco policías asesinados vilmente. En uno de esos casos, ingresan a la vivienda de nuestro patrullero y lo ultiman al frente de su hija y su esposa. Estas son cosas que ya no tienen presentación en ninguna parte del mundo ni en la mente de cualquier ciudadano cuerdo porque realmente uno piensa que estas personas estuviesen casi que con un cuadro demencial. La cobardía de los delincuentes del Clan del Golfo no les permite a ellos enfrentar a un policía, siempre lo hacen por la espalda”.

¿Qué estrategias tienen para afrontar la ofensiva en contra de los uniformados?

“Tenemos un alistamiento de primer grado, no solamente en Urabá, sino también en los departamentos donde hay afectaciones en contra de nuestros uniformados. En estos días estamos trabajando desde la madrugada hasta alguna hora de la mañana. Al mediodía volvemos a patrullar. En la tarde otra vez hacemos recorridos y en la noche, sin lugar a dudas, estamos saliendo. En las oficinas casi no hay personal porque la gente está en la calle, pendientes de lo que haya que hacer. Un policía está requisando, otro verificando antecedentes y los demás lo están cuidando. Para ello necesitamos la mayor cantidad de fuerza posible”.

¿Y cómo están confrontando al Clan del Golfo?

“Hay una campaña militar y policial que denominamos Cóndor, que tiene su base en Urabá. Además, en la Policía Urabá tenemos todas las especialidades encaminadas a recolectar información, procesarla y que sea implementada para tener una generalidad que puede estar pasando en la subregión. Es así como a través de esta ofensiva contra el Clan del Golfo tenemos unos resultados supremamente importantes, como la captura de 10 integrantes desde el 1 de julio”.

¿Cómo van los operativos para dar con los principales cabecillas del Clan del Golfo en el Urabá?

“Por ‘Chiquito Malo’, ‘Siopas’ y ‘Gonzalito’ se aumentó la recompensa a $5.000 millones. Desde entonces no he dejado de recibir llamadas todos los días. A diario tenemos información que ha sido verificada. El componente de la operación Cóndor es la campaña militar y policial que está enfocada en dar con la captura de estas personas y se trabaja en ello de día y de noche, no hay jornada en que no haya una reunión, que no haya una operación o un planeamiento”.

¿Y la ofensiva contra los denominados “puntos” o campaneros?

“Tenemos un apoyo de 350 personas que han venido de distintas direcciones, principalmente de la Dijín, quienes están en la calle. Con ellos hemos comenzando a notar algo que no se había visibilizado y es la ubicación de las personas que se encargan de entregar información al Clan del Golfo sobre la ubicación de la fuerza pública. A estas 362 personas estamos ubicándolas una por una y encontrando cuál es su arraigo, a qué se dedican, estableciendo si cometen o no un delito. Ellos van a ser todos capturados, todos judicializados. Van a ser puestos todos a disposición de la autoridad competente” .