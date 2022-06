Solo detallaron: “Entre los neutralizados se encuentran el cuerpo de alias ‘Hugo’ y de alias ‘Perea’”, cabecillas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Los Vallejo Múnera no podían creer lo que ocurría. Su papá, que estaba arreando vacas durante el mediodía del sábado, era rotulado como un bandido abatido. La noticia recorrió los montes poco poblados de La Clarita. Llegó hasta los filos en donde no entra ni la señal de celular. Se habló pronto de un supuesto “falso positivo”. Érica se embarcó en un viaje de dolor que está lejos de terminar.

Ese día Alcónides no cumplió con su rutina diaria que empezaba a las 5:30 de la mañana en La Clarita: recoger el ganado, llevarlo al corral, ordeñar y luego desayunar. Ese domingo no hubo quien le diera vuelta al corte ni a los trabajadores. Es que nunca se escuchó decir que fuera una mala persona, dice Elena Maya, de Carnitas Vegachí, lugar en que Alcónides se abastecía de carne.

Para sacarlo de Medicina Legal tuvo que gestionar la funeraria. El personal que asumió el proceso le permitió ver el cuerpo. ¿Que si era? Eh, avemaría, claro que era. Les dijo: no me lo vayan a cambiar. Cuidado, pues. Les recomiendo que lo arreglen bien. Era la responsable de retornar a Alcónides a Vegachí, de donde lo sacaron, así fuera muerto. Lo logró. El cuerpo llegó a las 3:00 de la mañana del jueves 26.

Alconides fue concejal de Vegachí, entre 2003-2007, y fungió como presidente de la Junta de Acción Comunal de La Clarita durante 14 años. Tenía una fonda en la que vendía cerveza y gaseosa, allá en el rancho. Esa era la terminal de la vereda. Hasta allí llegaba el carro con los productos para los campesinos. Los patrullajes de ilegales eran frecuentes. Toca lidiar con eso si se quiere sobrevivir, dicen en la zona.

Alcónides era componedor de ánimos. Uno venía al rancho y, por muy ‘caretriste’ que estuviera, se devolvía contento, cuenta Ovidio Jaramillo Serna, quien lo sucedió en la JAC. Era el abogado de la vereda, luchaba por ella, gestionó un trapiche. También era el veterinario, afirma Ovidio. Si a una vaca se le atrancaba el ternero: ah, vaya donde Alcónides, él le soluciona.

Era un as para herrar caballos, dice Mónica, quien vive a 30 minutos del rancho a lomo de bestia. La yegua mía es fastidiosita para herrar, expresa, pero él no le tenía miedo. “Venga, mija, yo se la dejo lista en un momentico. ¿¡Qué no se va a dejar!? Quédese aquí no más”. Era rápido. Vital. Estaba entero.

***

Son cuatro los procesos que hay en curso para esclarecer la muerte de Alcónides, según el abogado Romaña. Uno en la Fiscalía 147 seccional Rionegro, por concepto de homicidio de líder social; la gestión de la necropsia ante el fiscal 63 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales; otro ante la Justicia Penal Militar, que investiga el accionar de los uniformados que ejecutaron el operativo; y otro más, también de corte disciplinario, al interior de la Policía.

—¿Mi papá? Él se volvió el motor de la familia desde que mi mamá faltó —dice Mónica—. Cada que uno llegaba, ahí mismo salía: qué hubo, mija, cómo está. Y si uno no llegaba: que por qué no había llegado. El daño que le hicieron a la comunidad fue muy grande. Hace días vino un señor y dijo: “Me dio más duro la muerte de Alcónides que la de mi papá”.

Érica volvió a Vegachí a las 12:30 del jueves 26. El mismo día, a las 3:00 de la tarde, enterraron a Alcónides en la bóveda 375 del cementerio Nuestra Señora del Carmen. No cabía la gente. El pueblo se volcó al campo santo, mientras el rancho en La Clarita se quedaba vacío.

Su periplo entre Barbosa y Barrancabermeja terminó con 524 kilómetros, sumando ida y vuelta. Resta una travesía mayor, que incluye a todos los Vallejo Múnera: esclarecer a fondo qué pasó con su papá. Aún se preguntan si lo de aquél campesino de 64 años estuvo a punto de ser un “falso positivo”.