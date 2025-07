Ni Vinícius ni Mbappé: el “pilar” de Xabi Alonso es Tchouaméni

¿El regateador Vinícius Jr. o el depredador Kylian Mbappé ? No, el “pilar fundamental” de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes es Aurélien Tchouaméni, un mediocampista moldeable a sus innovadoras ideas.

Alonso, campeón del mundo con España en 2010, cuando jugaba pasos atrás de Xavi Hernández y Andrés Iniesta, le dio un nuevo aire.

“Poco a poco entendemos un poquito más su estilo de juego de posesión”, de “defender todos juntos”, dijo Tchouaméni el sábado, tras vencer al Dortmund.

“La cosa es que también he jugado muchos partidos en la defensa el año pasado”, “entonces ahora creo que me he acostumbrado un poquito más a jugar en esa posición”, sostuvo.