La familia que estaría al frente de los contratos en el Hospital General

El primer paso en lo que sería esta ‘toma a la contratación’ habría sido la reforma del manual interno para ampliar el rango de contratos que no exigen concurso abierto, sino que se hacen a dedo o por invitación particular. Una práctica que se ha advertido en otras dependencias donde también ha habido denuncias por presunta falta de transparencia en la asignación de contratos para servicios básicos.

Ahora, en poder de la Fiscalía están las pruebas de lo que sería un engranaje empresarial ligado con la familia Villegas y que controla tajadas gruesas de la contratación no solo en el Hospital General, sino en el Infantil, que hacen parte de la red pública de salud de Medellín.

No es extraño oír entre los conocedores de los temas de administración en Salud en Medellín que el Hospital General es de los Villegas. Se refieren a Óscar Manuel Villegas, un nombre que tal vez no le dice nada a muchos hoy, pero es recordado como subalterno del procurador Orlando Vásquez Velásquez, en los tiempos del proceso 8.000 (proceso por el cual terminó condenado Vásquez Velásquez).

Los dos contratos clave

En particular, la veeduría pide que se ponga la lupa sobre dos contratos en los cuales se han hecho más evidentes las presuntas irregularidades —el 103C y 120C de 2020— y que develan la manera de direccionar los contratos.

El primero fue suscrito entre el Hospital General Luz Castro de Gutiérrez y la Asociación Asís, por $13.422 millones para aseo de sus instalaciones, incluyendo el suministro de los insumos para desarrollar la labor requerida, por un periodo de tres años y dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Inicialmente, el Hospital invitó a Asís, a otra entidad que finalmente no se presentó y a otra cuya propuesta no fue evaluada por no estar habilitada en el Registro Único de Proponentes, donde se corrobora la experiencia de los oferentes en la contratación pública.

La veeduría destaca en su denuncia que los requisitos fueron adaptados para que Asís calificara en el concurso y ganara. Por ejemplo, la anterior licitación que obtuvo en 2018 la firma Salamanca, exigía una experiencia en el servicio de alimentación para hospitales de tercer nivel —como es el General— y se rebajó a centros de segundo nivel, excluyó la condición de que esta experiencia debía estar dentro de los cinco años anteriores y bajó los estándares de solidez económica.

La Asociación Asís había sido creada el primero de abril de 2015 por Cruz Helena y Marleny Serna Arias, hermanas de Flor Mary Serna Arias, la esposa de Óscar Manuel Villegas. El 5 de febrero de 2019 nombran allí como representante legal a Daniela Serna Serna, quien permaneció en el cargo hasta junio de 2020 cuando se eliminaron de la junta a miembros que tuvieran que ver con la familia Serna.

Lo curioso es que desde el 27 de julio de ese mismo año, es decir, dos meses antes de que se le adjudicara el contrato de aseo a Asís, Serna comenzó a figurar en la planta del General como auxiliar administrativa. No obstante ser un cargo de bajo rango, testimonios recogidos por EL COLOMBIANO indican que en este centro no se contrataba personal sin su visto bueno, hasta que salió, el 6 de septiembre de 2021.