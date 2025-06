¿Le gusta el queso? Conozca Lácteos Buena Vista, la empresa antioqueña que rompe con la tradición de la cuajada

Gloria asiente y cuenta que el primer queso que hizo en Buena Vista fue el TexMex . “Yo vivía en la frontera de México con Estados Unidos. Allá me di cuenta que los paisas somos superenemigos del picante. Eso no sucede en todo el país. Uno va a otras regiones, por ejemplo la parte costera o el Chocó, se da cuenta que allá las especias son las protagonistas. Entonces, decidí ser disruptiva con un queso picante”, dice. En este punto recuerda una frase que les decía a sus estudiantes: si uno no abre la mente a nuevas experiencias le pasa lo que a un computador que se le dañó la CPU. No entra ni sale información. Por supuesto, hay varias formas para romper con los esquematismo de la vida. Una de ellas es la lectura. Otras son los viajes y la gastronomía.

Al volver a su lado, Gloria nos recibe con una pregunta que ella misma responde.“¿Por qué la mujer? Porque realmente la mujer es la protagonista en la historia de la humanidad. Y es muy hermoso contar cómo estas mujeres empoderadas ahora muestran al mundo entero cómo ellas tuvieron esa capacidad de resiliencia”, dice. Mientras da un sorbo a una taza de café, le pregunto a Gloria por la experiencia de introducir estos quesos en la dieta de los antioqueños. Tal vez sea un cliché decirlo, pero los nacidos en estas montañas tienen un repertorio limitado en las cuestiones del paladar. Durante años, los quesos frescos han sido los amos y señores de los desayunos paisas. ¿Almozar una tabla de quesos? No, eso no se estila mucho. O no se estilaba, mejor.

Quien viaja amplía sus horizontes. Los físicos, los culturales, los sonoros y los gastronómicos. De ahí que el viaje fuera una parte importante de la educación de los miembros de las clases acomodadas de Europa, entre los siglos XVIII y XIX. Una de las consecuencias directas del viaje es la certeza de que el mundo es más grande que el trozo de mapa en el que se nació o se vive. “Usted no puede cerrarse, ¡las fronteras no existen! Entonces, el reto mío era que los paisas comieran un queso picante. No un queso gouda, no un edam, no un holandés... ¡un queso que pique! Como dicen los mexicanos: ¿Cuándo pica? Cuando pica arriba y repica abajo”, suelta la risa Gloria. Desde ese primer gesto de ruptura, Buena Vista ha producido 36 tipos de quesos distintos, todos ellos exhibidos en esta tienda y en su página web.

Con la vista puesta en los estantes en difícil no percatarse que hay productos distintos a la marca Buena Vista. Y es así porque Gloria y su socia le abrieron espacio en su tienda a los productos de emprendimientos locales. Ahí están, por ejemplo, las mermeladas que produce Elsa María Pérez Vargas, una de las operarias de la planta de producción, en compañía de su esposo. También hay una muestra de la cerveza artesanal Chila, emprendimiento que unos habitantes de La Unión le hicieron a la madre de ellos. “Bueno, ¿y cómo no hablar de mi hijo? ¡Esa es la séptima categoría! Este es El Glorioso”, dice al tiempo que abre una de las neveras para sacar un queso. “Lo desarrollé en 2012-2013. En 4 años determiné que es posible que los enemigos se vuelvan amigos”, dice, haciendo alusión a que en el proceso de elaboración empleó los microorganismos que inciden en la hechura del Camembert y del Gruyere. Lo hizo a pesar de la advertencia de sus profesores de no trabajar con microorganismos asimbióticos. El resultado es un queso con personalidad.