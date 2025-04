Así estaría influyendo el exsenador Julián Bedoya en el pulso en Corpourabá por Puerto Antioquia

Pese que durante todo aquel pulso Tamayo nunca dio declaraciones públicas, tras romper su silencio esta semana señaló no solo haber sido influenciado por funcionarios internos a firmar esas primeras suspensiones, sino que denunció presiones cuando decidió echarse para atrás.

“Yo entré en mayo como director. Tengo que ser realista, yo soy contador público y de pronto en el momento el tema de normatividad ambiental y algunas cosas las desconocía. Mi secretaria general y mi subdirector me dijeron un día: ‘No, es que ellos (Puerto Antioquia) no están cumpliendo una obligación, que es el tema de una servidumbre y procede una medida cautelar’. Primero procedimos a la medida cautelar, pero después me fui dando cuenta de que la medida no tenía piso, porque tenía que haber daño ambiental”, dijo Tamayo, quien aseguró que luego se asesoró jurídicamente y concluyó que la suspensión se tenía que reversar.