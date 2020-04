La Minorista se alista para abrir de nuevo

Una de las dificultades para cumplir con los estándares de salubridad de la Secretaría de Salud es que el diseño original de la plaza no contempló canales de suministro de agua para todos los locales, según lo explicó Palacio. “Esa es una exigencia que no podremos cumplir, al menos en el corto plazo. Tenemos el compromiso y habrá que ir haciéndolo paulatinamente, pero no podemos hacerlo ya”. Sin embargo, el gerente aseguró que todos los días se realizarán jornadas de desinfección completa y que, para ello, los locales que no tengan acceso al recurso, podrán adquirir el agua proveniente de los baños públicos, y lavamanos instalados. “Tendremos un protocolo establecido que cada local deberá cumplir y documentar”, agregó.