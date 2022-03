No hubo poder humano en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Caracolí esperó el cambio de gobierno y en febrero de 2020 volvió a pedir un comodato para tener la custodia de la máquina.

Ese proyecto para recuperar la memoria férrea incluye rehabilitar 20 kilómetros de rieles entre Botero y Cisneros, con recursos de privados que están interesados no solo en restaurar la locomotora, sino también en verla de nuevo operativa cruzando La Quiebra, reviviendo los tiempos en los que renació Antioquia.

Pero en tres ocasiones —en febrero, abril y noviembre de 2021— las respuestas de la Alcaldía fueron reveladoras: “se están adelantando las gestiones para determinar la viabilidad jurídica, “se están surtiendo las consultas pertinentes” y “aún nos encontramos realizando el estudio”.

Buscamos a la Secretaría de Infraestructura para preguntarle por qué no han dado respuesta de fondo a la petición, en qué fase estaba el trámite y por qué la máquina está abandonada a su suerte en Bello, pero corrimos la misma suerte de las Alcaldías: al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

“Es desidia. Un funcionario público, independiente del cargo y el ente territorial, debe defender lo público y mucho más lo patrimonial. No sé por qué la alcaldía no ha dado el permiso, pero esta es la fecha en que no hemos tenido respuesta”, resumió Francisco Javier López Orrego, un ferroviario de afición y quien ha liderado el pedido de traslado de la máquina al Nordeste.

Mientras que se cruzan oficios por los despachos de la Alpujarra, la locomotora 56 sigue pagando una injusta condena al abandono. Ya llegará el día en que vuelva a brillar como en los años en que llevaba a cuestas el esplendor de Antioquia.