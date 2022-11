“La razón por la cual no hay tapas levantadas a pesar de las lluvias que han sido tan intensas toda la noche es porque la gente no está utilizando el inodoro, no se está bañando en la madrugada, entonces el agua puede fluir”. Con esa frase, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo mención al motivo por el cual durante las lluvias de este martes no hubo afectaciones en la red de alcantarillado, aunque sí algunas inundaciones.

Incluso, el mandatario, en tono jocoso, les había pedido a los ciudadanos que se bañaran “más tardecito” para que no saturaran las redes de alcantarillado, información que dio a conocer con base en el comentario de uno de sus conductores.

