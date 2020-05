Las 15 excepciones al toque de queda “de las madres” en Medellín

Los 10 alcaldes del área metropolitana decidieron aplicar ley seca y toque de queda en sus territorios, para evitar que se aumente el riesgo de contagio del coronavirus durante el Día de Madre.

La ley seca iniciará hoy sábado 9 de mayo a las 5:00 p.m. e irá hasta el lunes 11 de mayo a las 5:00 a.m. El toque de queda tendrá vigencia desde este sábado, desde las 7:00 p.m. hasta el domingo 10 de mayo a las 5:00 a.m. y, nuevamente, esedomingo desde las 7:00 p.m. hasta el lunes 11 de mayo a las 3:00 a.m.

La medida aplicará en los 10 municipios del Valle de Aburrá, que por tradición celebran el Día de Madres el segundo domingo de mayo.

El Decreto 540 de 2020 reglamenta ambas medidas en Medellín. Estas son las 15 excepciones incluidas en la norma para este fin de semana:

1. Asistencia y prestación de servicios de salud y su cadena de suministros y mantenimiento.

2. Medicamentos, productos farmacéuticos y su distribución.

3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

4. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud y de los organismos internacionales humanitarios y de salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.

5. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencias, incluidas las veterinarias.

6. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

7. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.

8. El funcionamiento de la infraestructura crítica: sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información, cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía o salud pública.

9. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, centros de contactos, centros de soporte técnico y de procesamiento de datos.

10. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas.

11. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de servicios públicos, cadena logística de hidrocarburos, combustibles, minerales, internet y telefonía.

12. El funcionamiento de los servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.

13. Las actividades necesarias para operar y realizar el mantenimiento de empresas, plantas industriales o minas.

14. Comercio al por menor de combustibles.

15. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los usuarios de estas.