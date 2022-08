“A mí no me gusta ningún proceso en donde queda un solo oferente, eso me genera incomodidad. A veces pasa porque la gente se asusta, por las condiciones mundiales. Me preocupa mucho y vamos a revisar ese proceso”, expresó.

Aunque el alcalde no profundizó en los factores que habría detrás del nerviosismo que se extiende entre las empresas que se bajaron del proyecto, en el sector constructivo varias voces alertan que las perspectivas de la obra no son buenas.

Un presupuesto apretado

En diciembre del año pasado, una de las principales noticias que se produjeron relacionadas con la obra fue el anuncio hecho por la Alcaldía de que la misma había logrado su cierre financiero.

A través de un préstamo de $2,7 billones, obtenido con Bancolombia, la Financiera de Desarrollo Nacional y Davivienda, la financiación de la megaobra parecía no ser un problema.

Sin embargo, tal como coinciden varias fuentes conocedoras del sector, lo que antes parecía un presupuesto robusto, ahora tiene el riesgo de quedarse corto.