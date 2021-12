Líos para Petro en Antioquia: impugnaron la lista del Pacto Histórico a la Cámara

García Lozano señala que el orden dispuesto no corresponde a la modalidad de lista cremallera, al no garantizar la paridad de género acordada, y que se evidencia que ese tercer renglón, que le correspondía al Polo Democrático Alternativo, debía ser para un hombre y no para una mujer, y más concretamente, debía corresponderle a él, de acuerdo con la decisión tomada por el Comité Departamental del Partido Político Polo Democrático Alternativo en Antioquia, el 7 de octubre de 2021.

En dicha sesión, expone García, se acordó lo siguiente, tal como quedó en la página 13 del documento que registró dicha reunión: “Por Luz María Munera que sea el renglón número #1 en la lista cámara, si encabeza Mujer, Cómo POLO se obtuvieron 12 votos y 5 votos, para renglón número# 2 se obtuvieron 12 votos por Manuel García, si es Hombre, y hubo 5 abstenciones. Para el renglón número# 3 Carlos Olaya obtuvo 12 votos y hubo 5 compañeros que ya no se presentaron a la votación siendo estos 4 los compañeros: Edwin Arias, Diego Casas, Estivenson Arenas, Alejandro Parra y Danilo Castrillón. Una vez abandonan la sesión virtual y presencial mixtas se procede y se continúa con la votación habiendo cuórum deliberatorio y decisorios para el compañero Carlos Olaya quién obtiene 12 votos a favor de la nominación de que sea el número #3 en el renglón, por lo anterior el compañero Edwin Arias sería el número #4 en la lista que se presente por el Polo democrático alternativo en Antioquia a cámara de representantes pacto histórico Antioquia como POLO. Tal Orden Jugará en el lugar en que el partido y sus voceros ante el pacto considere pertinente en la lista cerrada y cremallera según corresponda previa votación del ejecutivo departamental Antioquia, al interior de la lista del Pacto Histórico.”

El militante del PDA sentencia, además, que “es un hecho notorio en la composición de la lista que se le dio exagerada preferencia al movimiento político Colombia Humana”, lo cual, según él, se evidencia en el poco reconocimiento de otras formaciones políticas y en la no inclusión en los primeros renglones de candidatos representativos en las regiones, tal es su caso, como reconocido líder social, político y corporativo durante dos décadas en el Urabá Antioqueño, en particular en el Municipio de Apartadó.

García no es el único que ha expresado que el Pacto liderado por Petro excluyó a líderes con un arraigo y trabajo de hace muchos años en las subregiones de Antioquia para dar prioridad a personas cercanas o relacionadas con el alcalde Daniel Quintero.

De hecho, la lista la encabeza David Alejandro Toro, un hombre sin ninguna trayectoria política, que nunca ha aspirado a un cargo de elección popular y es del círculo íntimo del alcalde Quintero y los secretarios de Gobierno e Inclusión Social, Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez.

También ha tenido críticas la participación de Susana Boreal, segunda en la lista, cuya imagen se viralizó durante el Paro Nacional y que se sumó a la Colombia Humana hace unos cuatro meses.

García, que tiene apoyo y aval de la central obrera CTC y del movimiento sindical en el departamento, concluye que al incurrir en el desconocimiento de los acuerdos de coalición y en la inobservancia a los resultados de una consulta para seleccionar candidatos el Consejo Nacional Electoral debe permitir la recomposición, de manera inmediata, de la lista del Pacto Histórico al Congreso en Antioquia.