Hidroituango: los frentes que se abren con el pago del seguro

El caso de Hidroituango ha vuelto al inicio, a la única salida posible: las aseguradoras van a pagar porque se trató de un siniestro, de un accidente. El alcalde Daniel Quintero reiteró ayer de dónde saldría la plata para restituir el detrimento patrimonial establecido por la Contraloría en $4,3 billones: “los contratistas tendrán que pagar 800 mil millones de pesos, Mapfre 3,9 billones y Sura 400 mil millones. Sin embargo, aún hay que ganar el segundo tiempo, recuperar lo que no cubren las aseguradoras”.

Sin embargo, dos de las tres afirmaciones del alcalde no son tan claras. Lo primero es que quien paga el deducible es la persona natural o jurídica que adquiere la póliza, y en este caso es el mismo EPM, no los contratistas.

Este sería un golpe más para la empresa que ahora no solo debe reventar $1,8 billones para pagarle al BID toda su deuda en un solo contado, sino que también tendría que sacar los $800.000 millones con una caja apretada y un panorama no muy favorable con la banca internacional.

Seguros Sura, por su parte, aclaró en un comunicado que no ha participado de ninguna reunión en España y que no conoce el acuerdo al que se llegó con Mapfre: “con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que Sura realizaría un pago por 400 mil millones de pesos, la Compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría, en la cual fue declarada tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza de Directores y Administradores, lo cual no hace parte de acuerdo alguno”.