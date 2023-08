Luis Pérez lleva tres años y siete meses de haber dejado de ser gobernador de Antioquia (2016-2019) y todavía se aprecian vestigios de los entuertos que dejó. Basta con transitar por el norte del Valle de Aburrá para ver el desbarajuste del Central Park o ir al Oriente y observar unas ciclorrutas, contratadas con un amigo suyo, que no conducen a ninguna parte.

Por eso siguen causando hilaridad en unos y rabia en otros las palabras que lanzó el 27 de julio pasado tras inscribir su candidatura para un nuevo periodo en la Gobernación de Antioquia. “Cuando ustedes vean por ahí una obra que yo haya empezado en la Gobernación, y digan que es un elefante blanco, no se preocupen. En enero las empezamos a terminar y en el próximo año las vamos a inaugurar todas”, expresó con una dosis grande de triunfalismo.

Luego de que la senadora Berenice Bedoya publicó en Twitter que su movimiento, la Alianza Social Independiente (ASI) le daría el aval a Pérez para los comicios del 29 de octubre, un cibernauta no tardó en recordar uno de los “pecados” que se le endilgan al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín: “Inauguró obras sin terminar, como el Central Park y nos viene con esas?... por Dios no más Luis Pérez, no podemos repetir otra vez lo irrepetible...”.