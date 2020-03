Los 7 focos que EPM priorizará en el cuatrienio

La expansión hacia las regiones, por medio de las filiales del Grupo EPM, es otro reto de la compañía. El gerente Rendón manifestó que la empresa debe funcionar como un eje articulador entre la Nación, el Departamento y el Municipio, para generar desarrollo en el Oriente, Urabá y Bajo Cauca. Una propuesta es que la Sociedad Parques del Río, en lugar de ser liquidada, se transforme y, con la ayuda del gobernador Aníbal Gaviria, funcione para ejecutar megaproyectos en Antioquia. “No acabarla, sino trasladarla para que su campo de acción no sea solo la ciudad. Fortalecerla”, explicó. EPM está interesada en involucrarse más en el campo y el objetivo de la compañía es integrarse, por ejemplo, en proyectos de desarrollo agrícola.

EPM pretende rentabilizar sus negocios, capturar eficiencias y aplicar mejores prácticas. Rendón subrayó que de esta manera se garantiza que no se desaceleren los procesos, lo cual abre puertas en otros países a la compañía, que “ya es reconocida por su organización”. La innovación también tiene cabida en este punto, anotó, pues en esas buenas prácticas EPM implementó pilotos de paneles solares en edificios como Plaza Mayor y El Tesoro y “la idea es llevar estas tecnologías a las nuevas construcciones y a los hogares. Se incluirá en el Plan de Desarrollo de Medellín”. Sin embargo, Santiago Ortega criticó que no se mencionara con más detalle en este foco la descarbonización, pues EPM tiene un segmento de gas que hace parte de esta problemática.

Además del propósito de crecer como ciudad - región, EPM contempla su expansión en Colombia. Rendón reveló que, por ejemplo, el próximo 16 de marzo decidirán participar o no en la compra de parte de Electricaribe. La fecha límite para presentar una propuesta es el 20 de marzo. Aunque existen riesgos relacionados con la cultura de no pago y la corrupción, indicó el gerente, son flagelos que afectan a todo el país. El exgerente de la compañía Mauricio Restrepo cree que es acertado entrar en la puja y dijo que las dificultades eran iguales cuando EPM llegó a Panamá, Guatemala o El Salvador, pero se pudieron superar. Santiago Ortega opinó que es una gran oportunidad y EPM debería aprovecharla para no ceder frente a Celsia y Enel-Codensa.