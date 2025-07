¿Para preocuparse? Solo 4 de cada 10 colombianos se sienten listos para trabajar con inteligencia artificial

Esta cifra cobra mayor relevancia al compararla con el contexto global. El informe The Future of Jobs 2023 del Foro Económico Mundial advierte que más del 60 % de los empleados en el mundo necesitarán adquirir nuevas habilidades digitales antes de 2027. En un país con brechas formativas como Colombia, el desafío es aún mayor.

Pese a que la inteligencia artificial (IA) ya no es un asunto del futuro, sino una realidad del presente, en Colombia, gran parte de los trabajadores aún no se siente preparada para enfrentar los retos que implica esta transformación. Según un informe de Adecco Group, apenas cuatro de cada diez colombianos consideran que tienen las competencias necesarias para incorporar herramientas de IA en su entorno profesional.

Dani Conde, especialista en formación digital y CEO de Cámbiate a Remoto, explica que el problema no es la tecnología en sí, sino la falta de preparación: “El riesgo no está en la IA como tecnología, sino en la falta de preparación para integrarla. Quienes no aprendan a trabajar con inteligencia artificial estarán menos preparados para competir por nuevas oportunidades”, aseguró.

Por el contrario, en el territorio nacional el 47 % de los trabajadores considera que la IA podría ser una amenaza para su empleo, según el estudio de Adecco. No obstante, Conde insistió en que esta percepción está ligada a la ausencia de formación práctica y a una cultura de actualización poco consolidada.

“Muchos empleos no desaparecerán, pero sí cambiarán. Por eso es urgente democratizar el acceso a formación y reducir el miedo frente a estas herramientas”, añadió el experto.

