La casa de Alicia González no está hecha de adobes, sino de tapia. No tiene ventanales amplios, de vidrio, sino ventanas modestas, de madera, que crujen al abrirse. La baldosa no es brillante, ni fastuosa, sino amarilla y roja, como la de las fincas de antes. La casa de Alicia González no está en el campo, ni en un pueblo lejano. La casa de Alicia González está en El Poblado, entre decenas de edificios estrato 6.

El Poblado es, desde la segunda mitad del siglo XX, el barrio de mayor prestigio de la ciudad. Cuando el Centro se deterioró y el barrio Prado cayó en desgracia, sus habitantes se movieron hacia el sur. Las fincas, sembradas con mangos, guayabas y acacias dieron paso a urbanizaciones modernas, privadas, seguras que ofrecían a sus habitantes la prosperidad perdida de otros barrios.

El frenesí de las urbanizaciones se fue tomando la ladera, desde lo que se conoce como El Poblado histórico —el parque, la iglesia— hacia el sur, el límite con Envigado. Pero en ese proceso, los constructores se encontraron más que fincas y pastizales. Dispersos, en las lomas más empinadas, había unos barrios ya construidos, habitados por mayordomos o servidores de las haciendas.

Esos barrios, como islas, se resistieron a la transformación. Sus habitantes, a la vera del vértigo inmobiliario, vieron cómo el horizonte se llenaba de torres de adobe. Pero la cotidianidad siguió siendo la misma: la tienda que fía, las fiestas alegres en diciembre, las natilleras. Esta es la historia de esos barrios que han resistido a pesar de todo.

* * *

Alicia González tiene 84 años y vive en El Poblado. Su casa, heredada de sus padres, tiene más de siete décadas. Ha pasado toda su vida en esa vivienda, que está junto a la avenida 34, en un barrio llamado El Chispero. Le tocó afrontar dificultades, cuenta, junto a sus nueve hermanos. Solo estudió hasta cuarto de primaria y se considera “una pobre que vive en medio de los ricos”.

El Chispero es una de esas “islas” que quedaron en El Poblado. Está junto a la Loma de los González y sus habitantes, orgullosos, dicen que el nombre hace alusión a la alegría, a las parrandas decembrinas y los bailes. Sus fundadores fueron capataces de las fincas de otrora, como la de los Echavarría. Como pudieron, esos capataces levantaron las casas que luego heredaron a sus hijos y que hoy conforman el barrio.

Alicia, en el corredor de su casa, recuerda la niñez: los guayabos que crecían a su antojo, las caminatas hasta el colegio Guillermo Echavarría, el equilibrio justo para llevar un balde de agua en la cabeza desde la quebrada hasta la casa. Los recuerdos de Alicia concuerdan con la descripción que Manuel Uribe Ángel hacía de El Poblado en 1887: “Tiene alegre plaza, casas cómodas y bien construidas y una iglesia de regular aspecto. En sus alrededores hay lúcidas casas de campo, arboledas frutales y corrientes de superior agua potable”.