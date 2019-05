Los líos en la siembra de pino en el Nordeste

Otros municipios vecinos expresaron no tener ningún tipo de comunicación con la compañía. “Sabemos que existen en la zona pero no los conocemos, las quejas ambientales que hemos recibido las hemos transmitido a la autoridad competente”, manifestó Luz Magaly Cañola , secretaria de Medio Ambiente de Maceo.

“Muchas de esas hectáreas, que fueron compradas para la siembra no serán usadas comercialmente. Así lo ha entendido la compañía que ha estado de acuerdo en proteger esas áreas”, agrega Álvarez.

Este aumento en el espacio de reserva se debe a que, a medida que se hace la adecuación de los espacios para la siembra del pino, se van encontrando relictos naturales que por su altura, densidad y normativas ambientales vigentes no pueden ser talados.

“Pusimos 27 denuncias en los últimos 9 meses por situaciones ilegales en nuestros predios. Tenemos invasiones, hasta cultivos de maíz nos han llegado a sembrar y ahí sí no se presentan las autoridades”, anotó Álvarez.

Cuando la empresa hizo la compra de las tierras en los siete municipios, dos escuelas quedaron dentro de sus predios: una en Yolombó y otra en Caracolí. Según los funcionarios de Agrícola La Sierra esto se dio porque las personas que donaron los terrenos para la construcción de las instituciones nunca hicieron el traspaso que correspondía para que quedaran a nombre de las alcaldías.

En Caracolí, Alberto Franco, secretario de Planeación de ese municipio, comentó que el caso se dio con la Institución Educativa Rural vereda Botijas. Anotó que, en todo caso, la escuela tiene que ser trasladada porque sobre ella pasan líneas de alta tensión de energía, que ponen en riesgo la vida de los alumnos. Para tal fin, la reforestadora donó un lote para la construcción de la escuela.

“Como el Municipio no tenía escritura, la comunidad llevaba casi 25 años intentando hacer el traslado de la institución. Ahora con el lote podemos hacer un centro más seguro para los niños”, destacó el secretario Franco.

Otra es la situación en Yolombó. “Allá le hemos rogado a la alcaldía que nos reciba la institución educativa en donación, pero ha sido imposible”, señaló Aristizábal, abogado de la compañía.

No obstante, otra versión tiene el mandatario de los yolombinos. “En los más de tres años que lleva esta administración, ellos (la empresa) nunca se han acercado, no los conocemos siquiera. No tengo para agradecerles ni un confite para nuestra comunidad y el lote de la institución ya le pertenecía hace más de 20 años al Municipio”.

En otro asunto en el que difieren con la reforestadora es en el uso de las carreteras rurales, pues a la administración le preocupa el momento en el que empiecen a hacer la extracción de la madera ya que los vehículos podrían dañar las vías rurales que se están interviniendo con placa huella.

“Hicimos vías internas para el beneficio de toda la comunidad (apertura de tramos). Tuvimos, por ejemplo, el caso de un señor que lloró de felicidad el día que llevamos la carretera hasta su casa”, destacó Álvarez, quien concluyó diciendo que la labor social ha sido un elemento clave en la puesta en marcha del proyecto, aunque reconoció que tampoco pueden suplir la responsabilidad del Estado con sus comunidades .