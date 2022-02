Sosteniendo pancartas en sus manos y un pliego de peticiones de cuatro páginas, los habitantes del Giraldo salieron de nuevo a las calles para protestar por los efectos colaterales que la construcción del Túnel del Toyo está dejando en varios sectores de ese municipio.

Luego de más de tres años de conversaciones y desencuentros con el consorcio constructor, los ciudadanos de ese territorio volvieron a instalar una mesa de diálogo con los responsables de ese megaproyecto, buscando respuestas a una serie de problemas que van desde líos prediales hasta afectaciones en el servicio de acueducto y alcantarillado.

Mientras desde la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de ese municipio se espera que con la creación de ese nuevo espacio de diálogo se llegue a un acuerdo con los habitantes inconformes, varios representantes de la comunidad aseveran estar cansados de no contar con soluciones de fondo y advierten que no descartan nuevas protestas en caso de que no se llegue a un acuerdo.